Tras su ruptura con Isabel Preysler, Mario Vargas Llosa parece haberse acercado cada vez más a su exmujer, Patricia Llosa. El Nobel parece estar olvidando rápidamente a la empresaria y ha optado por refugiarse en la madre de sus hijos.

Así, tal como ha informado este martes El programa de Ana Rosa, Vargas Llosa continúa residiendo en Madrid, donde se le ha podido ver saliendo de la clínica Ruber. El novelista, impasible ante la polémica carta que Patricia envió a Isabel Preysler, ha optado por mantenerse callado ante las preguntas de los reporteros y, sin dar ningún tipo de explicación, se metió en un coche.

Además, el matinal ha destacado que el escritor se estaría acercando cada vez más a su exmujer, con quien estuvo casado durante más de 50 años y con quien tiene tres hijos en común, que deseaban verlos juntos de nuevo. El pasado martes, Patricia y Mario disfrutaron de una cena junto a su hija Morgana y una de sus nietas.

Por su parte, desde el plató del matinal, Antonio Rossi ha apuntado: "Ella no está alojada en la casa de él. Entra y sale, pero duerme con su hija Morgana en otro domicilio". Además, el colaborador de Telecinco ha agregado: "Por lo menos, el paso para convivir, aunque sea en habitaciones separadas, no lo ha dado todavía".

Paloma García Pelayo ha agregado: "A estas alturas y después de todo lo que han pasado, el acercamiento está ahí y lo vamos a ver". Unas declaraciones a las que Alessandro Lecquio ha añadido: "No hay nada que una más que un enemigo en común".

Finalmente, Joaquín Prat ha sentenciado: "Yo no quiero que mi madre esté con mi padre si, como ella misma reconoce en una carta, él le ha estado poniendo los cuernos durante tantos años. Otra cosa es que son los últimos años de su vida, los dos con edades parecidas, se conocen perfectamente, se hacen compañía mutuamente, sin necesidad de tener una vida de pareja. Eso lo puedo entender. Pero no me pidas que yo, como hijo, esté entusiasmado con que mi padre, infiel sistemático, vuelva con mi madre".