Ana Nicolás, de 'La isla de las tentaciones', se estrena en Mtmad y confiesa por qué ha tenido que dejarle a su ex la custodia de su perro

Ana Nicolás no está pasando por su mejor etapa. Y es que su ruptura con Cristian López, quien fuera su pareja al comienzo de La isla de las tentaciones, está siendo un quebradero de cabeza para la murciana. Recientemente, su principal preocupación era la custodia del perro que ambos tenía en común. Aunque, su lucha no ha acabado como a ella le hubiera gustado.

Así lo ha contado en su recién estrenado perfil de mtmad, Sé tu misma, donde contará, como así lo ha confesado su propia dueña, los detalles más personales de su vida, para que "podamos conocerla mejor".

Así, la concursante de Solos ha contado, entre lágrimas, como se ha visto obligada a ceder la custodia a su expareja. Aunque no solo los problemas por su perro, la influencer está muy agobiada con la situación que está viviendo: "Mi perro lo pasaba muy mal en mi casa, se quedaba llorando. Tuve que decidir y dejé el perro con él para poder acabar ya con esta situación".

La murciana ha dejado muy clara su postura con respecto a su relación con Cristian. Y es que entre ella y él no queda nada del amor que se llegaron a tener. Por ello, como ha contado, cuando Ana se encontró a su ex en una discoteca de la ciudad, no dudó en alejarse por completo: "Me dijo: 'mira, ahí está tu ex', y yo dije 'adiós'".

En encuentro, aunque fortuito, ha sido muy desagradable para la influencer que intenta no tener ningún tipo de acercamiento con el que fuera su pareja. Como así lo ha confesado: "Mi paso por la isla fue un poco trágico", haciendo referencia a su situación sentimental. Por ello, aunque le duela, ha decidido dar un paso atrás y dejar que su perro permanezca con Cristian para poder olvidarse de él.