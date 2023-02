Así es Marc Piqué, el desconocido hermano pequeño de Gerard Piqué

"Es un poco alucinante todo". Así describía todo el circo mediático que se ha vivido en los últimos meses el tío de Clara Chía. Se refería no solo a la aparente falsa noticia de que su sobrina había tenido que ser ingresada en el hospital por un ataque de ansiedad sino a cada detalle de una separación, la de Gerard Piqué y Shakira, que ha dado pie a uno de los grandes éxitos de la artista colombiana, la BZRP Music Sessions #52, y a multitud de dimes y diretes en la vida de cada persona involucrada, comenzando claro por quienes menos culpa tienen como son los hijos de la pareja, Milan y Sasha, que acaban de cumplir 10 y 8 años, respectivamente, y siguiendo por quienes lo han vivido todo desde la sombra mediática, como es Marc Piqué, el hermano pequeño del exfutbolista.

El único hermano del exfutbolista del FC Barcelona y Manchester United nació en la ciudad condal en 1992, soplando este año las 31 velas, cinco años menos que Gerard. A él, de hecho, siempre le vio como un referente, por lo que al igual que él también jugaba de pequeño al fútbol, si bien no era ni cercanamente igual de bueno que su hermano.

Él mismo se dio cuenta de que acabaría eclipsado por Gerard y dejó que fuese el primogénito quien siguiese dicho camino, aunque estaban tan unidos que, cuando Gerard se fue a Manchester entre 2004 y 2008, Marc fuese de las personas que más le echaron de menos, aunque cuando volvió... "A su regreso, Gerard empezó a ejercer de hermano mayor, ¡y ahora lo mima y le regaña más que yo!", se sorprendió la madre de ambos, Montserrat Bernabéu, médica jefa de la Unidad de Daño Cerebral del Instituto Guttmann de Badalona.

"Le comparaban siempre con su hermano, y eso, se quiera o no se quiera, era difícil de sobrellevar", llegó a decir en una ocasión su padre, Joan Piqué. Este, abogado, y su madre, se dieron cuenta pronto que los hermanos tenían unas personalidades muy diferentes: mientras que Gerard era más extrovertido y le gustaba ser el centro de atención, Marc era más discreto hermético, y prefería guardarse de los demás. De ahí que no tenga redes sociales -tuvo Twitter, pero dejó de utilizarla y hoy en día su cuenta pertenece a otro usuario- y que no se le suela poner cara cuando se habla de la familia de Piqué.

Precisamente por su padre le vino su otra pasión. No la escritura -Joan tiene dos libros publicados, Dos vidas y Fantasmes del passat-, sino la economía, ya que Marc dejó el fútbol porque prefería centrarse en sus estudios, los cuales fueron dentro del Institut Químic de Sarrià, una institución educativa privada que gestiona dos escuelas de formación dentro de la Universitat Ramón Llull.

Allí se formó en Administración y Dirección de Empresas, lo que le permitía continuar el legado de Joan, ya que este dejó su carrera dentro de las leyes para formar un imperio en el que entran varios inmuebles -entre los que suman unos 50 millones de euros-, inversiones y empresas en las que están presentes sus dos hijos, Gerard y Marc, con diferentes puestos, así como Marc también aparece en el organigrama de las compañías de su hermano.

De hecho, según informó Vozpópuli, Marc Piqué ostenta 11 cargos en seis empresas diferentes, casi todas ellas relacionadas con su hermano, siendo quizá lo más conocido que es apoderado de Kosmos, el holding con el que Piqué ha protagonizado algunos titulares al trabajar tanto negocios deportivos -el famoso caso de la Copa Davis en Madrid- como del sector inmobiliario.

Comiendo con mi hermano @m_pique y con el fotógrafo oficial @JavierAlvarez84! pic.twitter.com/bHRWrBJf — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2013

Pero no se queda ahí la cosa. Marc Piqué ha trabajado o trabaja como administrador único en Kerad Esports, la cual se dedica al desarrollo de apps en el mundo de los deportes electrónicos y que embrionaria del resto de negocios de Piqué; estuvo al frente de Kerad Financial, donde se busca "la concepción y desarrollo de proyectos, promociones y construcción de edificaciones de carácter industrial"; u otros puestos como consejero de Lobobeach, la cual pertenece al grupo de restauración En Compañía de Lobos, de la que Gerard Piqué es socio, o Agora App SL, en el mundo de la programación.

Marc Piqué, por último, entraba a los 30 años bastante lejos de cualquier crisis, pues el verano pasado, en mitad de toda la polémica que rodeaba a su hermano con Clara Chía y Shakira, pasaba por el altar. Fue en junio y se casaba con su novia desde hacía varios años, amén de que, según declararon varias personas cercanas cercanas a la familia al portal Vanitatis, se trataba de "una joven de buena familia barcelonesa", dado que la familia Piqué, teniendo en cuenta que su abuelo materno, Amador Bernabéu, fue vicepresidente del FC Barcelona y delegado de la Real Federación Española de Fútbol, siempre ha pertenecido a la burguesía catalana.