Amante de la gastronomía, viajera y periodista deportiva en Italia: así es Ana Quiles, el posible nuevo amor de Iker Casillas

La ruptura sentimental entre Sara Carbonero e Iker Casillas en marzo de 2021 vino acompañada de numerosos rumores sobre posibles nuevos amores del futbolista. Sara Denez, Alejandra Onieva o María José Camacho, con quien se le fotografió en alta mar con mucha complicidad, han protagonizado esta lista de presuntas parejas del madridista.

Ante todos esos rumores, Iker Casillas salió en su defensa para afirmar que se trataban de invenciones. Sin embargo, ahora hay otra chica que sí que podría empezar a ocupar el corazón del exfutbolista. Ella es Ana Quiles, una periodista deportiva que desde Italia colabora con el canal Rai 2 y Deportes Cuatro.

Quiles es una joven de 30 años procedente de Elche que cubre la actualidad deportiva para medios españoles e internacionales desde hace ya varios años. Actualmente trabaja para el programa italiano Domenica sportiva, que analiza los eventos de cada jornada. Además cuenta con un canal propio de YouTube donde entrevista a protagonistas del fútbol como es el caso de Iker Casillas.

Tal y como se puede observar en su perfil de Instagram, Ana es una apasionada de la práctica del deporte también. Cuando puede se escapa a esquiar y en ocasiones recuerda momentos de su pasado pegada a un balón con tan solo unos pocos años.

Además, Quiles siente predilección por la gastronomía, principalmente por la italiana, tal y como afirma en su perfil: "A mí no me gusta, a mí me encanta". De igual modo, también se siente una gran viajera.

Hasta el momento, ni Iker Castillas ni la periodista han hecho declaraciones sobre esos rumores que destapó hace unos días Socialité, programa al que una supuesta testigo afirmó que parecían estar "muy cómodos y muy cerquita".