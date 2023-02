Barcelona activa la alerta por el mal estado del mar a causa del temporal

🌊 ⚠️ Activat el Pla bàsic d'emergència per mal estat de la mar en fase d'alerta.



Recomanacions:

❌ Eviteu les #platgesBCN.

❌ Prohibit entrar a l'aigua o accedir als espigons.

❌Extremeu les precaucions i no us acosteu a les esculleres i els passeigs marítims. pic.twitter.com/A8KrEzJmD2