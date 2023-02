Cuánto tiempo puede estar una cuenta bancaria sin movimientos

Mantener una cuenta bancaria en desuso, sin ningún movimiento bancario durante un tiempo prolongado, puede generar determinados costes. Así lo advierte el Banco de España en un comunicado en su blog oficial, en el que indica que lo más recomendable es cancelar la cuenta bancaria si no la utilizamos y no pensamos hacerlo en el futuro. De esta manera, evitaremos futuras sorpresas que pueden afectarnos. La institución pública recuerda que la entidad bancaria "puede seguir cobrándote comisiones de mantenimiento según lo establecido en el contrato".

En este sentido, si se produjera un descubierto en la cuenta, el banco también te podría cobrar intereses y comisiones, "salvo que el descubierto se diera por el cargo de las comisiones, en cuyo caso no puede hacerlo". De hecho, los bancos no cargan comisiones en cuentas con saldo cero para procurar que no se quede un descubierto.

Qué se debe hacer en estos casos

De esta manera, el banco seguirá remitiendo al titular de la cuenta los extractos y otros documentos exigibles en el contrato y, si se produce un descubierto, podrá "reclamarte periódicamente el saldo pendiente para evitar la sorpresa de cantidades pendientes desconocidas". No obstante, recuerda el Banco de España, la entidad "no está obligada a enviarte el resumen mensual si no ha habido movimientos durante el periodo".

Únicamente, cuando pasan 20 años sin que el titular de la cuenta haya efectuado ningún movimiento, el banco podrá considerar que dicha cuenta está "abandonada" y traspasar el saldo al Estado. "Como titular de una cuenta, debes ser el primer interesado en llevar un correcto control", añaden.

Por tanto, si deseas cancelar la cuenta, lo primero que debes hacer es dirigirte a la entidad bancaria para proceder al trámite. La Organización de Consumidores y Usuarios insiste en cancelar la cuenta para evitar futuros problemas con la entidad y asegurarnos de notificar a cualquier banco donde tengas cuenta el cambio. "Si te exigen el pago de una deuda generada por una cuenta que tú ya creías cerrada, por inactiva, reclama ante el defensor del cliente de la entidad y si no obtienes respuesta, ante Departamento de Conducta de Mercados y Reclamaciones del Banco de España", señala la organización.