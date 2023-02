Ada Colau emplaza a Collboni a "aclarar si abre la puerta a la sociovergencia o la cierra"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha emplazado al candidato del PSC a la Alcaldía de la ciudad, Jaume Collboni, a "aclarar si abre la puerta a la sociovergencia o la cierra".

En una entrevista en el diario 'El País', la también candidata de BComú a la Alcaldía ha dicho que un pacto PSC-Junts sería inaudito en Barcelona, una ciudad que defiende como progresista: "No creo que a los votantes socialistas les guste que Collboni abra la puerta a un pacto con Trias".

Ha tachado la renuncia de Collboni como teniente de alcalde de gesto frívolo y de clara irresponsabilidad, y ha añadido: "No me ha fallado a mi Collboni, le ha fallado al gobierno, a la ciudad de Barcelona".

Ha considerado que "Junts no estaba entre los que podían tener buenos resultados por falta de liderazgo y han ido a buscar al anterior alcalde", ha dicho en referencia al candidato del partido a la Alcaldía, Xavier Trias, al que ha definido como un rival al que hay que tratar con respeto.

Ha asegurado que aunque las listas de su partido no estén cerradas, ha pedido a la teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, que se quede en el Ayuntamiento: "Ha hecho un trabajo excelente de transformación urbana", ha sostenido.

"Hay intereses que tratan de hacer campaña ya no contra mí, sino contra Barcelona", ha defendido Colau, que ha destacado que en caso de ganar las elecciones pretende consolidar la transformación y seguir con el modelo de 'superilla'.

"Puede haber debate sobre las obras, porque hay molestias, pero allí donde se terminan los proyectos gana un consenso enorme. Una vez está hecha la transformación, nadie quiere volver atrás", ha argumentado.

Preguntada por sus políticas, ha defendido que "cuando tocas privilegios, cuando tocas algunos intereses económicos como puede ser la especulación inmobiliaria o la masificación turística, genera quejas e incluso querellas".

Para la alcaldesa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se juega su credibilidad como presidente progresista con la ley de la vivienda", que para ella es un gran tema pendiente y que requiere de una regulación que ponga un tope a los alquileres.

Xavier Trias: "El estilo de Colau está ligado al sectarismo"

El exalcalde de Barcelona y candidato de Junts a la alcaldía, Xavier Trias, sostiene que el estilo de su sucesora en el cargo y adversaria en las próximas municipales, Ada Colau, "está ligado al sectarismo y a despreciar la colaboración", a "la rabia" y a "buscar la confrontación".

"Soy la contraposición, en muchos casos, a la señora Colau", ha subrayado Xavier Trias en una entrevista, en la que ha asegurado que la actual alcaldesa de Barcelona es "una persona que no escucha, no tiende la mano y tiene la especialidad de buscar la confrontación: Estos son buenos, estos son malos".

Para Trias, Ada Colau tiene una forma de actuar "sin consenso", con "una cierta rabia" y "maleducadamente", y el modelo de ciudad que quiere consolidar "es una catástrofe", que tiene "mayoritariamente en contra a la opinión pública".

"Si seguimos así, esto acabará mal (...) Yo me presento para ser alcalde porque la gente me para por la calle y me dice: Trias, esto no puede seguir así", afirma el candidato de Junts.

"Mi prioridad no es ir contra la señora Colau, es ganar y ser alcalde", añade el septuagenario político, que se jubiló hace cuatro años, tras 16 como concejal de Barcelona -cuatro de ellos como alcalde- y a quien las últimas encuestas sitúan como ganador de las próximas municipales en la capital catalana.

Pero para Trias la victoria electoral no es suficiente, debe conseguir "un resultado espectacular" que la haga "indiscutible" y deje claro que será "el futuro alcalde de Barcelona" y no permita "cosas extrañas", como tras las elecciones de 2019, que ganó Ernest Maragall en número de votos, pero que llevó a Ada Colau de nuevo a la alcaldía al conseguir más apoyos para ser investida.

"Necesito que mucha gente entienda que la única manera de cambiar las cosas es ayudar a Trias", apunta, a la vez que reitera que no apoyará a ninguno de sus rivales para ser alcalde y que solo pactará para ser alcalde él y tener una mayoría que le permita "gobernar bien".

En la entrevista, el exalcalde ha rechazado que su apuesta sea un "retorno al pasado" y ha asegurado que representa "la Barcelona del futuro".

Aunque reconoce que los modelos de ciudad que defienden él y la candidata de los comunes son diferentes, Xavier Trias subraya que lo que más les aleja no es un tema u otro, sino "la manera de hacer las cosas" de la alcaldesa y de su gobierno, que para él es "absolutamente equivocada".

"El actual gobierno es un gobierno sectario. Tienen una manera de funcionar sectaria. Van a la suya. No buscan complicidades ni en la calle ni dentro del ayuntamiento", ha denunciado Xavier Trias, que cree que esta manera de proceder hace que no funcionen para conseguir soluciones.

Ha considerado también que la "complicidad" entre el gobierno y los trabajadores municipales "se ha perdido" con la alcaldesa Colau y que habrá "muchos trabajadores contentos de que volvamos".

Insiste en que la manera de entender las cosas de Ada Colau es "yo hago lo que quiero", pese a que "hace las cosas mal y las cosas buenas las estropea", asegura Trias.

Pone como ejemplo de lo primero que haya acometido la unión del tranvía por la Diagonal, pese a que fue rechazada en una consulta ciudadana, y de lo segundo, que "sin negociar con los vecinos" haya hecho la transformación en eje verde de la calle Girona.

También ha acusado a la alcaldesa y a sus gobiernos de paralizar proyectos para la carretera de les Aigües, el Morrot, la Sagrera o el Besós, "no por estar en contra, sino porque eran proyectos 'Trias'".

Por ello, quiere que estos cuatro proyectos "vuelvan con fuerza a Barcelona" y afirma que no permitirá que los ejes verdes estropeen los chaflanes del Eixample ni que la conexión del tranvía destruya la Diagonal, tres de las promesas de su programa electoral que ya ha revelado.

Respecto al equipo sobre el que se apoyará ha sido parco, aunque ha asegurado que ya esta "embastado" y que surgirá del "grupo Trias", una plataforma en la que habrá otros partidos, además de Junts, y que incluirá a personas que él elegirá.

Trias no cuenta con quienes formaron su equipo de gobierno como alcalde de CiU entre 2011 y 2015, excepto Jordi Martí, actual portavoz municipal de Junts, y Neus Munté, la actual presidenta del grupo municipal.

"Será una candidatura de gente muy potente. Gente comprometida con la ciudad de Barcelona que sabe gestionar. Mejores que los anteriores, que ya eran muy buenos", ha prometido Trias.