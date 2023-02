La yaya Carmen y su especial conexión con Blanca Paloma en el Benidom Fest: "Me tiene poseída"

Blanca Paloma vuela ya directa a Eurovisión, y no lo hace sola. Su abuela, la "yaya Carmen", ha estado presente en todo momento a lo largo del Benidorm Fest, y ha sido esa especial conexión con ella y sus raíces la que ha convertido a Eaea en la próxima canción que representará a España en el certamen europeo. "¡Que viva la yaya Carmen!", exclamaba tras alzar el preciado Micrófono de Bronce.

Junto a esa estatuilla, el amuleto que también ha estado presente durante toda la gala ha sido una camiseta con la imagen de su abuela, de la que no se ha separado en todo momento y la ha llevado consigo tanto en las votaciones como en las entrevistas posteriores.

"De pequeña me cantaba una canción andaluza que se reía de la muerte. Y desde que ella murió, siento que la tengo aquí en mi corazón", confesaba días atrás sobre su yaya Carmen.

Tras hacerse con el micrófono de bronce del Benidorm Fest, Blanca Paloma asegura que sigue "tranquila" a pesar de convertirse en la próxima representante española en Eurovisión. "No me lo creo ni yo, será la yaya, me tiene poseída como si hubiera una misión, como si ella supiera que esto tenía que pasar, y me lo está transmitiendo", ha asegurado en su primera entrevista tras la gala de la final. Tras hacerse con el micrófono de bronce del Benidorm Fest, Blanca Paloma asegura que sigue "tranquila" a pesar de convertirse en la próxima representante española en Eurovisión. "No me lo creo ni yo, será la yaya, me tiene poseída como si hubiera una misión, como si ella supiera que esto tenía que pasar, y me lo está transmitiendo", ha asegurado en su primera entrevista tras la gala de la final.

La artista ilicitana, de 33 años, se emocionaba tras la gala al ver las imágenes de ella en su comunión junto a su querida abuela mientras le cantaba una canción. "Si es que no se puede tener tanto arte", exclamaba Blanca Paloma. "Tenéis el mismo timbre de voz, es maravilloso, qué lindo", ha valorado, por su parte, la cantante Nina, jurado y también portavoz de los jueces en este Benidorm Fest.

La yaya Carmen ha sido la inspiración para este tema, una nana flamenca que hipnotiza y atrapa desde el primer momento. Nina tampoco se olvidaba de ella al felicitar a Blanca Paloma por su victoria en este festival. "Me alegro por vosotras, me alegro por ti y me alegro mucho por tu abuela", le dijo.

En una conexión con sus padres en TVE, la artista se mostraba muy agradecida con toda su familia, que acudió a verla como público al festival. "Cada día te has ha salido. En la semifinal ya nos impresionaste, pero hoy más todavía, así que ahora solo te queda impresionar a toda Europa", le ha dicho su padre, que le ha recordado también la presencia de su abuela gracias a su inseparable camiseta con su rostro. "Aquí está la yaya, tu hermano y tus primitos", ha añadido.

Blanca Paloma, por su parte, le ha respondido dando las "gracias por haberme criado, por esos juegos en ese cuarto de la música que es un espacio de libertad", ha manifestado.

A pesar de su arrolladora victoria en el Benidorm Fest, Blanca Paloma ha asegurado que está "tranquila" y "centrada" en continuar trabajando para llevarse de Liverpool el preciado Micrófono de Cristal, que acredita al ganador de Eurovisión.

"No me lo creo ni yo, será la yaya, me tiene poseída como si hubiera una misión, como si ella supiera que esto tenía que pasar, y me lo está transmitiendo", ha concluido.