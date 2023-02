Georgina Amorós, en 'El Hormiguero': "Tuve que pasar siete castings para 'Todas las veces que nos enamoramos'"

La actriz española Georgina Amorós visitó por primera vez El Hormiguero este jueves para presentar Todas las veces que nos enamoramos, la nueva ficción de Netflix que llega a la plataforma el próximo 14 de febrero.

La serie cuenta la historia de Irene, una joven que se muda a Madrid para ser directora de cine y en su camino se cruza Julio, con quien tendrá una relación llena de idas y venidas.

Vemos el trailer de “Todas las veces que nos enamoramos”, una nueva serie protagonizada por Georgina Amorós #GeorginaEHhttps://t.co/YJhmtuGonp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2023

Pablo Motos destacó las numerosas pruebas que superó la actriz para su papel en la serie: "Tuve que hacer siete castings para interpretar a Irene, y eso que el director me ha dirigido cuatro temporadas en Élite y me conoce".

"Hice pruebas sola y con mi compañero protagonista masculino para ver la química entre nosotros. Si no hubiéramos tenido, uno de los dos habría caído", afirmó Amorós.

"Empezaste a actuar a los 5 años en un anuncio y en una película... ¿Cómo has gestionado las veces que te han dicho que no en un casting?", preguntó el presentador.

La invitada le contestó que "mis padres siempre me decían que si no me cogían no era porque no tuviera talento, sino porque no era lo que buscaban. Esta profesión es muy frustrante", admitió.