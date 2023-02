Karol G responde a las críticas por su físico: "Todos los cuerpos son diferentes y bonitos tal y como son"

La sociedad exige a las mujeres ciertos estándares de belleza que son prácticamente imposibles de conseguir. Esto provoca que reciban críticas públicas, sobre todo si van dirigidas a las celebridades del momento.

Karol G ha sido víctima de estos comentarios despectivos en su última publicación de Instagram. La cantante ha subido varias fotografías para promocionar X si volvemos, su nueva colaboración con Romeo Santos.

En la primera imagen se la ve tumbada, como si fuese una sirena, luciendo únicamente ropa interior y una camiseta con aberturas que deja parte de su torso al descubierto.

Debido a la posición en la que está colocada, varios internautas han criticado a la intérprete de Tusa tras considerar que "no tiene el vientre plano".

"Parece que está embarazada" o "Esas fotos parece que se las hizo su peor enemigo. No le favorece en nada, se le ve la barriguita" son algunos de los comentarios que le han hecho.

Esto ha provocado cierta molestia en Karol G, que no ha dudado en responder a estos mensajes. "Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hayamos hecho fotos juntas", comienza en su texto.

"No se trata de si me favorece o no, porque así es mi cuerpo. ¿Para qué buscar que me quede diferente si es así? Todos los cuerpos son diferentes y son bonitos tal y como son. Qué lindo es ver lo real y no lo efímero", continúa con su reflexión.

"¿Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo momentos difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos de una celulitis, una arruga, o en coger unos kilos? ¡Espero que no! ¡Quereos mucho!", concluye.

Este comunicado ha sido aplaudido en el propio post, ya que sus seguidores le han dejado mensajes en referencia. "Podría pesar 300 kilos y seguir poniendo fotos, porque al final ella vende su música, no su cuerpo. Hay muchos cantantes en el género que son hombres y no tienen cuerpazo, pero nadie los juzga, pues igual con las mujeres", asegura una usuaria.

"La gente está acostumbrada a ver perfección cuando ni ellos mismos lo son", apunta un segundo, "De que vale tener un cuerpo espectacular si la autoestima o la inteligencia emocional la tienes por el suelo", comenta una tercera.