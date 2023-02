Cómo memorizar rápido para recordarlo todo sin esfuerzo con una sola técnica

Muchos estudiantes tienen problemas cuando se trata de memorizar gran cantidad de información o datos, por lo que siempre es bueno conocer una técnica que ayude a retener todo aquello que se hace complicado. Para ello, se puede seguir el método de memorización efectivo que ha comprobado un estudio de la Universidad de Waterloo, que se titula This time it's personal: the memory benefit of hearing oneself (Algo personal: el beneficio para la memoria de escucharse a sí mismo).

Ese título ya da una pista de lo que hay que hacer para memorizar de forma más eficaz la información que se quiere estudiar: hablando en voz alta y escuchándose a sí mismo. Este método es lo que se conoce como efecto de producción, que es la ventaja que adquiere la memoria cuando las palabras en voz alta frente a solamente leerlas en silencio.

Hablar y escucharse a uno mismo a la vez

Esto es debido a algo muy sencillo. Hablar a la vez que se escucha tiene un efecto mucho más eficaz sobre la memoria a la hora de retener los datos, ya que se consigue un método de retención mucho más activo por parte del estudiante, que tiene que hacer el esfuerzo de hablar, escucharse y aprender lo que está leyendo en voz alta.

Para comprobar esto, los investigadores llevaron a cabo un estudio en el que los participantes tenían que intentar memorizar datos de cuatro formas diferentes: leyendo en voz alta, escuchándose a sí mismos en un audio grabado previamente, escuchando a otra persona leer y leyendo en silencio.

Tras las diferentes pruebas para ver el efecto de cada uno de estos métodos de memorización, los estudiantes consiguieron recordar mejor aquellas palabras que habían leído ellos mismos en voz alta, escuchándose a la vez.

"Estos resultados implican que la producción oral es beneficiosa porque implica dos componentes distintivos: un acto motor (habla) y una entrada auditiva única autorreferencial", indican como conclusión en el estudio.