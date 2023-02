Alba Carrillo se compromete en directo a convertirse en tentadora VIP para la próxima edición de 'La isla de las tentaciones'

Alba Carrillo se ha convertido en una de las estrellas El debate de La Isla de las tentaciones. Y es que, en la entrega más reciente del programa complementario del reality, la presentadora ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más importantes de la noche.

Cuando Sandra Barneda le preguntó a la madrileña cómo veía una de las actuaciones de Miriam como tentadora VIP, Alba ha asegurado que ella lo hará mucho mejor. Esta respuesta no ha dejado a nadie indiferente.

"La veo bien, nada que ver con la tentadora que voy a ser yo", ha confesado la periodista, dando a entender su intención de formar parte aún más activa del programa. Por ello, cuando Sandra Barneda le pregunta si se comprometería de manera pública, no lo ha negado ni dos veces.

Al principio, Sandra no podría creérselo, de hecho le ha recordado: "Esto queda grabado". Pero, estas palabras no consiguieron intimidad a Alba, de hecho han lograron el efecto contrario: "Sí, porque así no os podéis echar atrás".

De este modo, la colaboradora ha hecho una promesa repitiendo palabra por palabra el discurso de la presentadora, para dejar constancia, como si de un juramento se tratase: "Si yo, Alba Carrillo sigo soltera cuando se grabe la séptima temporada de La isla de las tentaciones, yo voy a ser tentadora VIP".

"Acabas de comprometerte", ha sentenciado Sandra Barneda. "Sí, también me casé, los compromisos se rompen, pero este es firme", ha finalizado Alba a sorpresa, y alegría, de todos los presentes en el plató.