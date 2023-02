Qué vehículos no tendrán que pagar el recargo del 100% en las Zonas SER de Madrid

Este miércoles 1 de febrero, se aplicará un recargo del 100% sobre las tarifas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del Ayuntamiento de Madrid por haberse declarado un escenario de "limitaciones de movilidad" recogido en el 'Protocolo de Actuación para Episodios de Contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la Ciudad de Madrid', explican desde el Consistorio. Por tanto, este miércoles la tarifa aumenta debido a que ayer se llegaron a concentrar de media 70 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno en algunas estaciones de la ciudad.

Se trata de un gas tóxico contaminante que es perjudicial para la salud. Los expertos en meteorología prevén que se produzcan concentraciones de dióxido de nitrógeno superiores a los 50 µg/m³, cuando el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar efectos en la salud es de 25 µg/m³. También se prevén niveles elevados de PM2.5 en Madrid, que podrían alcanzar los 40 μg/m3.

Qué vehículos no están sujetos al pago de la tasa

Como explica el Ayuntamiento de Madrid, existe una tarifa base a la que se aplican reducciones y recargos según el distintivo ambiental del vehículo y de los niveles de concentración media de dióxido de nitrógeno. Las reducciones serán del 100% si el vehículo cuenta con una etiqueta de cero emisiones, del 75% si es ECO y del 10% si es C. En cambio, si es B, se procederá a un recargo del 20%.

Si el tramo de concentración de este contaminante supera los 60 µg/m³, el recargo sobre la tarifa es del 60%. Si supera los 70 µg/m³, el recargo será del 100%.

⚠️Hoy miércoles, recargo del 100% sobre las tarifas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), por superarse ayer una concentración media de 70 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno en las estaciones de fondo urbano de #Madrid. 👉 https://t.co/MTYHnz8fZe — Calidad del Aire en Madrid (@airedemadrid) February 1, 2023

Los vehículos cero emisiones, por tanto, son gratuitos y no tendrán que abonar la tasa, mientras que los ECO tendrán una bonificación de la tarifa del 50 al 75%. Asimismo, los siguientes vehículos no están sujetos al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y, en consecuencia, no tienen que abonar tasa por estacionar: