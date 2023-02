Pablo Díaz celebra su segunda victoria en 'Pasapalabra' con la 9ª sinfonía de Beethoven

Con el confeti lloviendo desde el techo del plató de Pasapalabra, Pablo Díaz celebró este martes su segunda victoria en el concurso, concretamente en el Duelo de Campeones tras vencer a Sofía Álvarez de Eulate en El Rosco.

Roberto Leal se acercó para abrazar al tinerfeño y le dijo: "Esto ya lo habías vivido...", pero el presentador que, entre los aplausos del público, sonaba la 9ª sinfonía de Beethoven.

Pablo Díaz, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"¿Por qué la has elegido?", quiso saber el sevillano, y el concursante le contestó que "me gusta muchísimo Beethoven y esta semana estaba repasando las sinfonías cuando me preguntaron del programa qué música pegaría si ganaba, y le contesté que la 9ª quedaría muy bien".

El participante admitió que estaba contentísimo tras su victoria, pero también tuvo palabras de felicitación para su adversaria, Sofía: "Ha jugado genial en los tres programas".

"Estoy agradecidísimo, y no solo por el premio, sino por estar de nuevo en Pasapalabra, la experiencia de volver a estar con el equipo del programa, de haber jugado con unos grandes concursantes", concluyó el campeón del concurso.