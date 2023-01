Colau dice que votaría "no" en un referéndum y pide no hacer "falsas promesas" a la ciudadanía

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, votaría "no" en un referéndum para la independencia de Cataluña. Lo ha dicho en La2 y Ràdio 4, donde ha pedido a los independentistas no hacer "falsas promesas". Ha afirmado que a pesar de votar "no", no quiere decir que esté de acuerdo con el 'status quo', ya que que comparte que el Estado tiene muchas deudas con Cataluña, pero cree que la opción de la independencia es "irreal".

Y es que la alcaldesa ha valorado que el camino de la unilateralidad "ha quedado desterrado" y ha defendido la mesa de diálogo para solucionar el conflicto, que ha reconocido que persiste. Por otra parte, ha abierto la puerta a hacer un ajuste "técnico" a la ley del 'solo sí es sí', sin tocar el consentimiento, y ha emplazado al PSOE y a Podemos a ponerse de acuerdo.

Para Colau es "legítimo" que se plantee un referéndum pactado con el Estado, como hizo ERC el fin de semana pasado, pero ha defendido que algo así necesita de un acuerdo de todos y "no solo de una de las partes". En este sentido, ha pedido aprender del pasado. Ha dicho que la vía de "mentir" a la gente ha fracasado y ha reivindicado no hacer promesas que ahora mismo no se podrían cumplir. Para la alcaldesa, la solución al conflicto entre Cataluña y el Estado pasa por la mesa de diálogo.

Con todo y con eso, si se plantease un referéndum por la independencia ella tiene claro que votaría que "no", ya que le parece "irreal" querer plantear más fronteras y porque sabe que el reconocimiento internacional "no es viable a corto plazo". "Plantear maximalismos hace que no avancemos en otras cosas que hemos de defender", ha declarado. Entre estas cosas ha situado al catalán y más competencias para Cataluña.

Por todo ello, ha dicho que desde las instituciones se han de defender hojas de ruta "creíbles, realistas y que avancen paso a paso de manera firme" y no "falsas promesas" en contexto de elecciones.

Desjudicialización también para Puigdemont

Por último, y antes de conocerse la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha defendido la desjudicialización del conflicto, un proceso que ha asegurado que ha de afectar a todos, "también a Carles Puigdemont".

En cuanto al debate sobre al ley del 'solo sí es sí', la líder de los 'comuns' en Barcelona ha dicho a PSOE y Podemos que no hagan "peleas" partidistas y si pueden hacer alguna mejora "técnica", esta se haga lo antes posible. Ha defendido, no obstante, que no se ha de tocar el consentimiento y, al PSOE, le ha reclamado que no vaya a buscar al PP y acabe aceptando tocar este aspecto.

Colau ha manifestado que cuando se hacen nuevas leyes puede haber algún "efecto transitorio no deseado" y por eso ha instado a las dos partes a sentarse y a ponerse de acuerdo y a no contribuir al "ruido", al "juego sucio" y la alarma social que quieren continuar impulsando desde la derecha y la extrema derecha.