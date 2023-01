Macarena García cuenta cómo es su relación con Leiva meses después de su ruptura

Ocho años de relación llevaban Macarena García y Leiva juntos cuando el pasado verano separaron sus caminos. Y, aunque habían tenido sus idas y venidas, en octubre se hacía oficial la noticia, como informó Semana. Días después de la filtración, la actriz concedió unas palabras a Europa Press donde aseguró que se encontraba "muy bien", aunque ese abstuvo de hacer ningún comentario.

Esta actitud se repitió en la gala de los Premios Feroz. Macarena quiso alabar los éxitos de sus compañeros, como ha sido el caso de Almodóvar: "Me vuelve loca Pedro, muy contenta de estar y feliz de estar acompañando y celebrando".

Si por algo se caracteriza a la intérprete, es su intención de siempre diferenciar entre su vida personal y la profesional, e intentar que no se "mezclen". Así se lo contó a Europa Press: "No creo que sea lo que yo tengo que contar, es mi intimidad y me gusta cuidarla. Yo soy actriz y me gusta hablar de mi trabajo".

También quiso destacar que, aunque ella no quiera hablar de su vida, no le "incomoda" que en los medios se hable de ella, pues "lo entiende", pero "no le sale contarlo". Por ello, no declaró nada con respecto a su ruptura amorosa con el cantante, aunque sí que aseguró que mantienen una buena relación con Leiva, además de "admiración" y "cordialidad".