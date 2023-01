El huracán musical y mediático que ha supuesto la colaboración de Shakira con Bizarrap ha provocado no solo que se hable durante semanas de la ruptura de la colombiana con Gerard Piqué, sino también de Clara Chía, actual novia del exfutbolista a la que parece que todo esto le está afectando.

La pasada semana, el exjugador del Barça publicó la que es su primera foto junto a su pareja en redes sociales, aunque no es la primera que se tiene de ambos, pues los paparazzi los han captado en varias ocasiones. La última de ellas, este mismo fin de semana, cuando fueron pillados de compras.

Sin embargo, la imagen que publicaron fue bastante significativa, pues el catalán la compartió en un momento en el que incluso había rumores de crisis entre ambos, información que parece que no era cierta.

Así lo secundó Saúl Ortiz, colaborador de 20minutos, en Fiesta: "Siempre he sostenido que la relación estaba perfecta". Además, el periodista aseguró que "ella ha estado en casa de sus padres cerca de 8 días" porque "su estado anímico no es bueno".

"No es fácil ser una chica de 23 años y estar en boca no solamente de España, sino de todo el mundo", añadió Ortiz. "Esto le ha pasado factura". Además, destacó que la fotografía que publicó Piqué no era un mensaje "provocador" para Shakira, sino que iba dirigida a Clara Chía: "Es un mensaje más hacia ella, de reconocimiento y fortaleza, de apoyo en estos momentos jodidos de Clara. Lo hace por amor".

Por su parte, Marisa Martín-Blázquez aseguró que había estado "teletrabajando" y, en ese tiempo, estuvo "muy apoyada no solo por su familia", sino que "ha necesitado un poco de asistencia a otros niveles más especiales, de expertos".

Por tanto, parece que necesitó ayuda de profesionales tras todo el 'huracán' provocado por el tema de Shakira y Bizarrap, algo que Mamarazzis, pódcast de Laura Fa y Lorena Vázquez, ha confirmado recientemente.

Según el programa de El Periódico, Clara Chía no aguantó la presión de los últimos días y sufrió un ataque de ansiedad. La joven de 23 años tuvo que ser atendida en el Hospital Quirónsalud, una clínica privada de Barcelona.

Parece que todo este revuelo la está sobrepasando, pues no solo se está hablando internacionalmente de ella, sino que los móviles lanzan flashes cada vez que se deja ver con su novio. De hecho, habrá que esperar solo unos días para saber si vuelve a compartir tiempo con él públicamente, pues el jueves 2 de febrero Piqué cumplirá 36 años -mismo día en el que Shakira cumplirá 46-.