Joana Sanz, mujer de Dani Alves, denuncia los mensajes de odio y las amenazas de muerte que ha recibido en redes sociales

Desde que se diera a conocer la supuesta agresión sexual por parte de Dani Alves, parece que su esposa, Joana Sanz, no ha dejado de sufrir acoso. La modelo ha pasado de apoyar públicamente a su marido a borrar todas las publicaciones en las que salían juntos. La canaria ha querido dejar claro su posición respecto al tema, aunque no por ello ha dejado de recibir todo tipo de amenazas e insultos, según ha contado.

Además, a esta situación se le une que la mujer del futbolista, que ingresó en prisión el 20 de enero, está pasando el duelo por la reciente muerte de su madre.

Según ha revelado, Joana Sanz no ha dejado de recibir comentarios en todas sus redes sociales en los que la acusan de ser "cómplice de un violador". Así lo ha denunciado a través de su cuenta de Instagram, donde ha mostrado algunos mensajes: "Ahora saltas como una rata del barco que se está hundiendo" o "yo, si fuera tú, me suicidaría".

Mensajes de odio hacia Joana Sanz. INSTAGRAM

Y es que, si bien en un primer momento la canaria apoyó a su marido en redes, tras las últimas revelaciones sobre el caso, que incluyen testimonios y pruebas, ha borrado todas sus fotos públicas con el que fuera jugador del F.C. Barcelona.

Del mismo modo, en redes ha querido dar las gracias a todos los que la han apoyado: "Hago este vídeo para que me vean, sé que hay mucha gente que está muy preocupada, ahora tengo un momento de calma dentro de la tempestad que tengo encima. Quiero agradecer a todas esas personas que me están apoyando, me mandan unos mensajes preciosos. Me llegan unas palabras hermosas y llenas de cariño. Os estoy leyendo y me reconforta mucho".