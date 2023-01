'Espejo Público' contacta con Clara Piqué, una joven que ha recibido un aluvión de mensajes de usuarios que la confunden con Clara Chía

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué y la relación sentimental del exfutbolista con Clara Chía sigue generando interés. Tras la Sesión 53, donde la colombiana cargó duramente tanto contra su expareja como contra la joven, ahora los fans de la cantante están a la espera de descubrir las nuevas composiciones para saber qué dardos, y contra quién, disparará esta vez.

Sin embargo, la guerra abierta en este trío amoroso tiene una nueva víctima. Se trata de Clara Piqué, una joven que se ha visto afectada por el aluvión de mensajes y solicitudes de seguimiento en las redes sociales, donde los usuarios la han confundido con Clara Chía.

"Me he visto salpicada", ha comentado la joven, entre risas, haciendo referencia a la canción de Shakira. "Yo me lo estoy pasando fenomenal porque fue una casualidad interesante, pero sin verla venir, la verdad", ha agregado Clara Piqué.

"Todo empezó a raíz de la canción, que me empezaron a llegar un montón de solicitudes. La gente buscaba a Clara y Piqué y llegaban a mi perfil. Después, yo colgué un vídeo haciendo una parodia en TikTok. También salió el apellido de la tercera en discordia, Puig, y es que yo me llamo Clara Puig Piqué", ha comentado, señalando el apellido de la mujer con la que, supuestamente, el exfutbolista fue infiel a Chía.

"Eres Nostradamus. El día que tú naciste se escribió la historia de Piqué", ha apuntado Susanna Griso, entre risas. "Me alegra que lo estés tomando con tanto humor, Clara", ha sentenciado la presentadora del matinal de Antena 3.