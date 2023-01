Rovira descarta volver a España y revela contactos con ministros de Podemos

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha descartado regresar por ahora a España, ya que no ve "garantías" judiciales, y ha revelado que en el marco de las negociaciones para reformar el Código Penal mantuvo contactos con ministros del Gobierno del sector de Podemos, aunque no así del PSOE.

En declaraciones a Rac1 desde Suiza, país al que se trasladó en 2018 huyendo de la Justicia española por su papel en el 1-O, Rovira ha analizado su situación judicial, casi tres semanas después de que, tras la reforma del Código Penal, el magistrado Pablo Llarena procesara a la dirigente de ERC solamente por desobediencia, en lugar de rebelión, lo que abre la puerta a su regreso a España.

Pero Rovira ha sugerido que "hay un lío brutal que no se sabe cómo se acabará desenredando" sobre su caso. "No siento que tenga garantías para volver o tomar esa decisión de forma inmediata, de hoy para mañana o de forma precipitada", ha señalado.

La secretaria general republicana ha recordado que ha estado acusada de rebelión durante cinco años y hace "quince días" que eso ha cambiado, por lo que ella prefiere "esperar a ver cómo se revisa la sentencia" del proceso independentista desde el Supremo.

Preguntada sobre las palabras del abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que sugirió que las diferencias de delitos que se atribuyen a Puigdemont respecto a Rovira podrían deberse a un pacto de ERC con la Fiscalía, la dirigente republicana lo ha negado rotundamente: "Evidentemente que no".

"Estas declaraciones son muy bestias, son declaraciones políticas y faltan al rigor jurídico. Boye no hace de abogado, hace de político. Lo hace para desgastar políticamente a ERC, porque está de moda", ha señalado. "Boye me acusa de traición, tras haber entregado la vida. Y lo volvería a hacer 300 veces más".

Y ha justificado los acuerdos entre el Govern de ERC y Moncloa en la mesa de negociación, ya que sirven para "obligar al Estado a rectificar su posición" y también "abrir los ojos" de muchos catalanes, para que se "convenzan de que el Estado es irreformable" y que la reforma del Código Penal no es suficiente.

Rovira ha sido preguntada, por otro lado, sobre si ha mantenido conversaciones con miembros del Gobierno en el marco de la negociación del Código Penal: "Me gustaría hablar con todo el mundo, pero no todo el mundo quiere descolgar el teléfono a una fugada, sediciosa e independentista. Pero he hablado con ministros, claro".

Preguntada si eran ministros del sector Podemos, ha sugerido que "seguramente interpreta bien", aunque no ha querido dar nombres ni confirmar si los contactos fueron también presenciales en Suiza, si bien se ha preguntado "por qué no deberían poder ir a verme cara a cara"; en cambio, ha negado esos mismos contactos con ministros del PSOE: "Para una élite española, estoy vetada para hacer política".

Asimismo, ha señalado que ha hablado con "representantes de gobiernos europeos y algunos exministros de carácter europeo"; en cambio, ha admitido que "lamentablemente hace un cierto tiempo" que no habla con Puigdemont, algo que ha achacado a la "represión política", al tener "ordenadores o teléfonos intervenidos".

Por último, Rovira ha opinado que ahora es necesario iniciar la "agenda política de la negociación del referéndum", pero ha advertido de que poner plazos a un futuro referéndum de independencia es "un error", ya que primero es necesario "acumular fuerzas" en Cataluña y sumar "complicidades internacionales".