Sam Smith asegura que la música le salvó: "Era un chico gay aislado en un pueblo, y no experimenté ciertas cosas mientras vivía"

El cantante Sam Smith concedió una entrevista a Zane Lowe para Apple Music en la que se sinceró acerca de su vida personal y profesional. El artista siempre ha destacado, más allá de por su obra musical, por su vocación activista en favor de los derechos LGTBIQ+ y el movimiento Body Positive.

"Yo era un chico gay aislado en un pueblo. No experimenté ciertas cosas mientras crecía. Recuerdo que solo con el acoso en la escuela y esas cosas, me evadía a otros lugares en mi cabeza. Incluso en lo que se refiere a mi carrera, la idea de ser famoso o conocido, o de ser un cantante de éxito, era lo que me rondaba por la cabeza. Era como decirle "jódete" a los chicos de la escuela. Pensaba así es como voy a recuperar mi poder, mi voz. Y lo alimenté", se sinceró el músico, de 30 años.

Smith dijo que de esta forma fue cómo llegó hasta el punto en el que se encuentra a día de hoy: "En cierto modo y todavía lo hago a veces, pero ahora lo hago de una manera más saludable, porque la esperanza es algo hermoso en lo que refugiarse y la base de todo, la fama nunca fue en lo que realmente me basé. Fue la música y eso ha sido lo que me ha salvado de nuevo en los últimos tres o cuatro años. Casi no me creo que la música consiga salvarme una y otra vez, es increíble".

El artista también habló de su experiencia como persona no binaria: "Lo que la gente no sabe de las personas trans no binarias en el Reino Unido es que ocurre en la calle. En la calle me maltratan verbalmente más que nunca. Creo que lo más duro fue estar en casa en el Reino Unido y que la gente me gritara por la calle. Alguien me escupió en la calle, es de locos. Lo que me parece duro es que, si eso me pasa a mí que soy famose y soy una estrella del pop, ¿te imaginas lo que sienten otros niños, como los niños queer? Es muy triste que estemos en 2023 y siga pasando. Es agotador, especialmente en Inglaterra".

En este sentido, Smith sacó a relucir otro tema que afecta a su salud mental: el trastorno obsesivo compulsivo que padece y su "perfeccionismo en recuperación": Fue a mitad de la gira Thrill of It All, cuando empecé a tener esta conversación sobre el género y cosas así. Mi salud mental se puso bastante intensa, porque tengo TOC y ahí empeoró mucho; fue entonces cuando todo empezó a desenmarañarse y estuve así durante dos años".

"Estuve aguantando un tiempo, pero mi familia, siempre me controlan. Me llamo a mí misme un perfeccioniste en recuperación. Siento que así es como me siento. Todos los días pienso que está bien no ser perfecto. Creo que siempre he pasado por eso, pero creo que la fama por mi trabajo lo ha exasperado", zanjó.