Lucía Sánchez estalla contra 'La Cuernis' tras publicar fotografías de ella e Isaac Torres: "Pido respeto por mi hija"

Desde que es madre, Lucía Sánchez ha decido mantener un perfil más discreto con ciertos temas, aunque hay excepciones. Por ello, la gaditana no ha podido mantenerse más tiempo callada y ha arremetido contra 'La Cuernis'.

La que fuera participante de La isla de las tentaciones ha contestado a todos los rumores que aseguraban una posible reconciliación con el padre de su hija, Isaac Torres. Y es que, de acuerdo con las afirmaciones de la usuaria de Mtmad que se dedica a hablar de las idas y venidas de los principales nombres de Telecinco, ambos podrían haber vuelto a acercarse.

Ante estas palabras, Lucía ha asegurado que "se ha mordido mucho la lengua" y ya no puede aguantar más. En las fotografías que 'La Cuernis' ha mostrado, se ve a ambos paseando juntos por Cádiz, tanto con su hija como solos. Por ello, le pide a esta usuaria, que mantiene su identidad oculta, que deje de perseguirla a ella y a su familia: "Todo lo que hace no solo me afecta a mí, también afecta a mi hija. Pido respeto y que no venda mi vida. No todo vale".

Según ha contado Lucía, ha sido 'La Cuernis' la culpable de que ella e Isaac se pelearan. Y es que, aunque ambos padres se tienen bloqueados, fue esta usuaria anónima la que envió vídeos de las redes de Lucía a Isaac intentando "meter mierda", como así lo ha contado la gaditana.

Y es que, aunque ya no estén juntos, la pareja siempre se muestra muy unida, especialmente por el bien de su hija. Lucía ha asegurado que sabe muy bien lo que quiere y que "han pasado muchas cosas" en su relación con Isaac, poniéndole así punto y final a los rumores: "Issac se porta muy bien con la niña, y eso es lo que importa".