Camilo y Camila Cabello estrenan el vídeo musical de 'Ambulancia': "La canción es muy especial para nosotros"

El colombiano Camilo y la cubanoestadounidense Camila Cabello lanzaron este martes el video musical de la canción Ambulancia, un sencillo que cuenta con más de 12 millones de reproducciones desde su lanzamiento el año pasado.

"Camila es una gran amiga a quien admiro muchísimo, así que escribir Ambulancia y cantarla juntos en mi concierto fue muy especial para mí", expresó Camilo, quien interpretó esta canción junto a la artista de Havana en un show en el Microsoft Theather de Los Ángeles recientemente.

El video, rodado en Miami, fue dirigido por la actriz y cantante venezolana Evaluna Montaner, esposa de Camilo. "Evaluna filmó el video encima de una ambulancia real y estoy muy orgulloso del resultado final. Es uno de mis vídeos favoritos. Estoy emocionado que finalmente lo puedo compartir con La Tribu", añadió el colombiano en referencia a sus fanáticos.

Por su parte, Cabello afirmó que ama a Camilo. "Es un amigo muy cercano y eso hizo que trabajar con él en Ambulancia fuera muy emocionante", expresó y añadió: "La canción es muy especial para nosotros y no puedo esperar a que nuestros fans vean el video".

El colombiano también agradeció la contribución de la artista en sus redes sociales. "No me sorprende lo mucho que te ama la gente, porque no podría ser de otra manera... teniendo el talento y el corazón que tienes", expresó el intérprete y desveló que cantar con Camila le gusta tanto como le gustan las frutas.

Ambulancia forma parte de De Adentro Pa Afuera, el más reciente álbum de Camilo que incluye otras colaboraciones con artistas como Myke Towers, Grupo Firme, Nicki Nicole, Alejandro Sanz, y Evaluna Montaner.