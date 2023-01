La historia de amor de Verdeliss y sus momentos más difíciles: "Perdí amistades porque me quedé embarazada con 19 años"

Verdeliss, que en realidad se llama Estefanía Unzu, es una influencer muy querida por el hecho de que con tan solo 36 años ya tiene una familia con ocho hijos: Aimar, Irati, Laia, Julen, las mellizas Eider y Anne, Miren y la pequeña Deva. Su día a día lo conoce casi todo el país y ahora se ha encarado de contar cómo surgió todo.

En una entrevista para ¡Hola!, Verdeliss ha repasado su vida relatando que conoció a su marido, Aritz Seminario, en 2004. Ambos trabajaban en una pizzería y allí se enamoraron. Después de tres años de relación, con 22, decidieron pasar por el altar.

El 31 de agosto de 2007 se dieron el 'sí, quiero' a pesar de que no tenían una estabilidad económica. Y en esa fecha ya eran padres de Aimar, que tiene ahora 17 años. "Cuando Aritz y yo recibimos a nuestro primer hijo, éramos muy jóvenes y sobrevivíamos con una mano delante y otra detrás. Él trabajaba como becario en un despacho y yo, como camarera en un restaurante", ha confesado.

Como su situación económica era muy limitada, afirma que "visualizar en aquellos momentos el mantener a tantos hijos" era tan solo un "sueño idealizado". Sin embargo, todo eso ha cambiado y en su casa reina el alboroto. "Tanta actividad es, por momentos, agotadora, pero se compensa con la felicidad que nos aporta", ha asegurado.

Aunque muestran una imagen de felicidad absoluta, Verdeliss no lo ha pasado bien en todo momento. "Perdí muchas amistades porque me quedé embarazada con diecinueve años y mi etapa vital no coincidía con la de mis amigas. Ellas salían de fiesta mientras que mi objetivo prioritario era la maternidad", ha confesado.

Asimismo, ha reconocido que ha tenido que renunciar a algunos de sus sueños por la crianza de sus hijos, como por ejemplo el de hacer una carrera universitaria. "Al final pude estudiar Auxiliar de Enfermería a distancia y la espinita se me quedó algo menos clavada. Pero no me arrepiento de nada", ha dicho.

No está siendo fácil para ella dedicar tiempo a su relación sentimental, pero cuando pueden aprovechan para hacer alguna escapada, en las que disfrutan mucho más. Además, sobre su marido afirma que "es el mejor que te puedas imaginar" en la paternidad. De él destaca su "destreza para peinar a una, enjuagar a otra y vestir a la siguiente al mismo tiempo".