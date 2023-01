Después de que el programa Fiesta desvelara el supuesto enfrentamiento entre Felipe Juan Froilán y Rafa Mora en una discoteca, el colaborador ha dado este lunes los detalles de Sálvame de ese encuentro, y ha explicado por qué no lo ha contado antes.

El programa de Telecinco ha mostrado a un Rafa Mora muy serio. Tras decir que lleva muchos años en el mundo de la noche, el tertuliano a reconocido: "Ha sido el encuentro más inesperado de mi vida".

"El encuentro fue en Nochevieja, y han pasado veintitantos días y a mí no me hacía ninguna ilusión que esto saliese a la luz, la verdad", ha confesado. Además, Rafa Mora ha detallado lo que ocurrió: todo pasó en un after a las siete u ocho de la mañana.

El conflicto habría surgido porque el Borbón pillara a Mora grabándole en otra fiesta. "Tenemos un colega en común y me comentó que Froilán estaba disgustado porque, al parecer, le había llegado que yo le había grabado estando de fiesta".

"Me dolió en el alma", ha expresado. "Yo coincido con mucha gente más famosa que Froilán, y jamás nadie me ha echado en cara que los grabe. No es mi forma de actuar. No lo he hecho y no lo haré", ha explicado.

"Eso me podía meter en un conflicto. Habló mi colega con él y se acerca, pero no de mal rollo", ha desmentido. "Al principio me puso en tela de juicio", ha asegurado. También ha dado las razones por las que podría haber parecido una pelea: "Estábamos rodeados de nuestros amigos, que se acercaron, y parecía una tángana".

"Es superducado y me habló en un tono muy cercano. Entiendo que pudiera pensarlo", ha contado. En cuanto a si se asustó, ha sido claro: "Yo solo le tengo miedo a mis directores. No soy muy miedoso, la verdad".