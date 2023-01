El equipo de Colau califica de "irresponsable" la renuncia de Collboni, pero asegura que se "respetará el pacto" con el PSC

Primera reacción del equipo de Ada Colau a la decisión de Jaume Collboni de abandonar el gobierno municipal de Barcelona. El teniente de alcalde de Cultura, y concejal de Presidencia y Presupuestos en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, considera que el hecho de que un primer teniente de alcalde "abandone el gobierno de Barcelona para hacer campaña contra el gobierno del cual ha formado parte durante cuatro años es irresponsable y poco creíble".

"Los nervios de la última encuesta publicada juegan malas pasadas" ha zanjado Martí que ha explicado que en el equipo de BComú "nadie conocía la voluntad del primer teniente de alcalde de abandonar el gobierno".

El teniente de alcalde de Cultura, y concejal de Presidencia y Presupuestos ha querido trasladar un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía y ha garantizado que el gobierno municipal continuará trabajando con normalidad: "La decisión de Collboni tendrá poca repercusión en el equipo de gobierno", ha asegurado.

Y es que una de las hipótesis que se barajaban tras la decisión de Collboni era la ruptura del pacto entre BComú y el PSC, un extremo que ha descartado Jordi Martí: "No se ha previsto prescindir de los socialistas, estamos contentos con el acuerdo de gobierno" y ha explicado que "en los meses que quedan hasta las elecciones (28 de mayo) se respetarán todos los acuerdos e intentaremos hacer los menores cambios posibles" ha explicado el regidor de BComú.

Jordi Martí ha reconocido que "hay diferencias" dentro del equipo de gobierno y considera que "es legítimo que cada uno defienda sus proyectos" pero "necesitas confianza de respetar los acuerdos" ha matizado. Martí ha defendido el trabajo realizado por regidores socialistas como Montserrat Ballarín, al frente de economía, o de Laia Bonet, a quien Collboni ha propuesto como su relevo como primera teniente de alcalde. Un extremo que Jordi Martí ha querido dejar claro que corresponde a la alcaldesa de Barcelona perfilar como queda el nuevo gobierno municipal. En este sentido, ha explicado que Colau se reunirá en los próximos días con la nueva presidenta del grupo socialista, Laia Bonet.

Eso sí, Jordi Martí se ha mostrado visiblemente molesto por el sistema utilizado por Jaume Collboni -por whatsapp- para comunicar a la alcaldesa Ada Colau su renuncia y también por la falta de confianza que genera. Así, el regidor ha afirmado que "nos ha sorprendido" la decisión de Collboni porque "es difícil pensar que alguien abandone a los ciudadanos para decir que liderara el nuevo gobierno de Barcelona".

"No quiero entrar en las formas de comunicar la decisión por whatsapp" ha dicho Martí, pero "alguien que quiere liderar la ciudad no puede abandonar su responsabilidad con la propia ciudad": Me gustará ver como retuerce los argumentos para justificarlo", ha espetado.