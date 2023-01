La Policía aclara qué hay detrás del brutal vídeo de un secuestro en Murcia

Parecía una escena de una película pero no es así. El secuestro fue real: el vídeo viral en el que se ve a un hombre meter a una mujer a la fuerza en el maletero de un coche no se trata de un bulo, como se planteó en un primer momento. La Policía ha confirmado la veracidad de los hechos y ha pedido que no se reenvíen las impactantes imágenes, que han circulado sin parar por las redes sociales.

Los investigadores han confirmado que se trata de un hombre con problemas mentales que pensaba que el hijo de su hermana era su propio hijo. A partir de ahí la introdujo a la fuerza en la parte trasera del coche y pudo salir huyendo. Lo hizo por dos veces, pues tras la primera una vecina abrió el maletero para que la mujer pudiera salir, pero no tuvo tiempo suficiente antes de que el hombre volviera a aparecer.

El caso sucedió el pasado mes de diciembre y se saldó con la intervención de los GEO tras 36 horas de atrincheramiento del hombre. Incluso hubo un intercambio de disparos y uno de los agentes salió herido.

Desde su detención, el implicado está en prisión preventiva en un centro psiquiátrico y se le acusa de un delito de tentativa de homicidio. A través de las redes sociales la Policía Nacional ha insistido en que no se comparta el vídeo porque, además, el caso se ha cerrado y está resuelto.