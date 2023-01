Patricia Pardo se sincera sobre su relación con Christian Gálvez: "Ana Rosa Quintana fue una de las primeras personas a quien se lo dije"

Patricia Pardo y Christian Gálvez confirmaron su relación en marzo de 2022. Aunque no muestren el día a día de su relación, lo poco que dejan ver apunta a que todo va viento en popa.

Con motivo de la celebración del 18 aniversario de Unicorn Content, la presentadora ha querido contar ante las cámaras cómo se descubrió su relación con el presentador de 25 palabras.

"Como fue una filtración, yo tuve que avisar a mucha gente de mi relación con Christian porque no lo sabía nadie", apunta la periodista. Aunque no le gusta mucho hablar públicamente del tema, ha querido dejar claro que están "en un buen momento".

"Tenemos una vida familiar muy tranquila, no nos gusta exhibirnos y queremos estar al margen de los medios, pero todo muy bien", añade a sus declaraciones.

A esto, añade que una de las primeras personas en enterarse de su relación con el de Móstoles fue Ana Rosa Quintana: "Si no la primera, la segunda persona a la que se lo dije fue ella y muy bien. Ella me conoce, sabe cómo soy y nunca me ha dado consejos en ese sentido".

La relación entre ambas es idónea y Patricia Pardo considera a Ana Rosa Quintana "como "una más de la familia". "Estuvo en mi boda en Cádiz, vio el nacimiento de mis hijas, estuvo en los malos momentos personales conmigo y siempre la he sentido muy cerca", prosigue Pardo.

"Mi madre cumplió 70 años este año y siempre le digo 'mamá paso más tiempo con Ana Rosa que contigo'", broma la comunicadora.