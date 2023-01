La crisis económica que marcó para siempre a Shakira

Durante la última semana no se habla de otra cosa que de la nueva canción de Shakira. Entre las muchas frases impactantes del tema dedicado a la infidelidad de su expareja, Gerard Piqué, hay una que sin duda ha trascendido mucho más: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Lo cierto es que en esa frase de la colombiana se puede reflejar quizá un duro episodio de su vida que ocurrió cuando tan solo tenía ocho años. Se trata de una terrible crisis económica que acechó a su familia y que prácticamente le obligó a tener que triunfar en la industria de la música.

"Recuerdo el día que entré a mi casa y no estaban todos los muebles porque mi papá tuvo que pagar sus deudas", contó en una ocasión para People, hace ya más de una década, sobre el negocio de su padre.

Ese momento fue "algo sorprendente" para ella. "Tendría siete u ocho años. Cuando vi esto estuve frustrada y muy enojada con mis padres porque no podía comprender por qué eran tan malos en los negocios", confesó la colombiana.

Shakira no podía comprender lo que le estaba pasando a su familia y decidió declararse en rebeldía ante sus padres. Estos, para poner remedio a esa actitud, le mostraron una realidad más dura: "Me llevaron al parque donde me mostraron a otros niños de mi edad inhalando cemento. Eran huérfanos y no tenían a nadie que los cuidara. Estaban descalzos y habían sido abandonados por su propia suerte".

Desde entonces, la artista se hizo una promesa. "Shakira, tienes que tener éxito porque tienes que andar en coche otra vez, algún día. Tienes que tener tu propio coche", se dijo Shakira, además de que quería apoyar a sus padres "social y económicamente".

Quedó tan impactada con aquello que lo primero que hizo Shakira al triunfar estaba relacionado con esos niños del parque que llegaron a estremecerle. "Tan pronto y tuve mi primer gran éxito con Pies Descalzos, que fue mi tercer álbum, decidí crear mi propia fundación y hacer mi propia contribución al cambio", afirmó.

Aunque fue una etapa muy difícil cuando solo se trataba de una niña, esa experiencia le hizo madurar: "Así es como inició todo. Pasando por mi propia lucha financiera, la lucha de mi familia y comprendiendo que de lo que nunca carecí fue de cuidado, protección y una educación. Y eso fue lo que me hizo prosperar en la vida".