Janaina, en 'First Dates': "Miro a todo el mundo con cara de asco, a lo mejor por eso no ligo"

Janaina admitió en su presentación en First Dates este miércoles que "miro a todo el mundo con cara de asco, a lo mejor, por eso no ligo. Pero no es que me den asco, es que es mi cara", comentó.

También le comentó a Carlos Sobera que "en el amor soy una persona completamente pasota y nada cariñosa, no me gusta el cariño, solo lo justo y necesario".

Su cita fue Robert: "Soy artista urbano y al que llaman ‘El Peine’, apodo que me pusieron cuando se estaba dejando crecer la melena. En una chica busco que le guste mi música y que tenga flow", reconoció el comensal.

Janaina y Robert, en 'First Dates'. MEDIASET

La música fue lo que unió a ambos, ya que Jani le contó en la cena a su cita que antes de ser madre había sido bailarina de salsa cubana y samba, pero que lo tuvo que dejar todo para cuidar de su hijo.

"Yo estoy entregado en cuerpo y alma a la música. Los dominicanos somos los número 1 del mundo", afirmó Robert que, en un momento de la cena, se fue al baño para llamar a sus amigos y contarles como iba la cita.

Al final, ninguno quiso volver a quedar: "Quería conocer a la persona, pero he tenido la sensación de que había cenado con el artista", afirmó Jani. Robert, explicó que "la he visto más como amiga que como pareja".