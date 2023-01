Rocío Osorno, criticada por recomendar pomada para las hemorroides como antiojeras: "Nunca hagáis esto"

Cuando un influencer hace una recomendación, poco tarda en hacerse viral. Desde ropa, accesorios o rituales de belleza, con una cara conocida detrás, el éxito está asegurado. Sin embargo, no siempre los creadores de contenido tienen los conocimientos necesarios y pueden llegar a cometer negligencias.

Este ha sido precisamente la última polémica en la que Rocío Osorno se ha visto implicada. La influencer con más de millón y medio de seguidores ha recomendado utilizar una pomada para hemorroides como antiojeras.

Ante las palabras de la sevillana, poco han tardado especialistas y médicos en desmentir todas sus afirmaciones explicando por qué eso nunca debe de hacerse. Así lo ha contado Guille Martín, farmacéutico y creador de contenido.

Todo comenzó cuando la creadora de contenido subió a su Instagram una foto de dicha crema con la oración: "¿Para qué creéis que tengo esto?". Tras eso, publicó un vídeo en el que mostraba como la utilizaba para eliminar las ojeras: "Llegué con unas bolsas que me llegaban literal hasta aquí y eso no había forma de disimularlo. Y la maquilladora me dijo 'toma quédatelo, no lo puedes usar con frecuencia ni nada por el estilo porque es bastante fuerte, pero si algún día te levantas como con la cara inflamada o la ojera, la zona de los labios también. Te pones un pegotoncito, te lo dejas un ratito y te lo quitas' Y literal que funciona".

Este tipo de cremas nunca deben usarse para la cara, debido a los compuestos químicos que las forman. De hecho, este tipo de cremas llevan corticoides que pueden provocar el efecto contrario al esperado e hinchar aún más la piel.