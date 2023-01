Álvaro Morata y Alice Campello presentan a los padrinos de su hija Bella: "El mejor regalo que podíamos recibir"

Bella Morata Campello, la primera niña de la familia de Álvaro Morata y Alice Campello, ya tiene padrinos. Así lo han contado los propios afortunados a través de sus redes sociales. Paulo Dybala y Oriana Sabatini han sido los elegidos gracias a la amistad que ambas parejas formaron cuando el futbolista jugó para la Juventus de Turín.

La madrina de la pequeña no podía estar más orgullosa de su ahijada y sus padres. Así lo ha publicado en Instagram a las pocas horas de nacer la pequeña: "No puedo creer que, no solo nació esta belleza de personita, sino que tengo el privilegio de llamarla ahijada".

En la misma publicación, la argentina aprovechó para agradecer a los padres tener el honor de formar parte de la vida de Bella: "No saben cuánto los adoro y me emociona ser parte de su vida en un momento tan lindo como este, Bella, todavía era muy chiquitita, pero ya te vas a dar cuenta de los papás que te tocaron", escribió una serie de imágenes donde se ve a la modelo abrazar a la bebé.

Los padrinos posan orgullosos con la pequeña Bella. orianasabatini / INSTAGRAM

Alice Campello contó recientemente el pequeño susto que vivió poco después de dar a luz a su pequeña. Y es que debido a una serie de "complicaciones" a la UCI de la madrileña Clínica Universidad de Navarra. Aunque finalmente todo mejoró a las 48 horas: "Poco a poco me estoy recuperando. Han sido días de muchas emociones diferentes y las estoy asimilando, pero me encuentro mucho mejor".