Una nueva edición de La isla de las tentaciones está a punto de arrancar. Nuevas parejas se embarcarán en la mayor prueba de amor de la televisión. Sin embargo, en las cinco temporadas anteriores hay muchas que no han salido ilesas de la experiencia. Así se encuentran ahora todas las que han pasado por la República Dominicana.

'La isla de las tentaciones 1'

En la primera edición los grandes protagonistas fueron Fani y Christofer, que tras una desatada experiencia de ella, tuvieron una hoguera final como una montaña rusa. La joven decidió conocer fuera a Rubén, el soltero con el que puso los cuernos a su chico, pero él se negó.

En su regreso a España, Fani y Christofer decidieron darse una segunda oportunidad, pero en su historia las infidelidades no acabaron, aunque incluso pasaron por el altar. En la actualidad, tras unos meses separados, están de nuevo juntos.

Álex y Fiama, tras plantearse varias dudas sobre su relación, decidieron salir de allí juntos, aunque en el reencuentro se hizo pública su separación. No sucedió lo mismo con José y Adelina, que después de pedirle él matrimonio en la hoguera final, confesaron seis meses después que seguían adelante con los planes de boda. Sin embargo, en 2020 tomaron caminos diferentes. Las otras dos parejas, formadas por Susana y Gonzalo y Andrea e Ismael, rompieron en la hoguera final.

'La isla de las tentaciones 2'

Melyssa se convirtió en todo un icono del programa al dejar a Tom Brusse en la hoguera de confrontación puesto que este le puso los cuernos sin piedad con Sandra Pica. En España han coincidido varias veces en los platós de televisión, donde se han mostrado muy cariñosos. Volvieron a ser pareja, pero la cosa no funcionó y recientemente se llegó a rumorear una nueva oportunidad, pero finalmente no fue así.

También salieron separados de allí Melodie y Cristian, Pablo y Mayka y Marta y Lester. Todas estas parejas protagonizaron tensas hogueras finales en las que no faltaron los reproches. Después no hubo segundas oportunidades entre ellos.

Inma y Ángel regresaron juntos de la isla. Abandonaron en mitad del programa porque decían estar muy seguros de su amor, pero en el reencuentro demostraron que ese amor pasó pronto al rencor. También salieron de la mano Alessandro Livi y Patry, que llegaron a República Dominicana en el puesto de los anteriores. Tomaron la decisión de irse a vivir juntos, pero en agosto de 2022 cortaron.

'La isla de las tentaciones 3'

En la tercera edición, Raúl y Claudia salieron juntos, aunque se dieron un tiempo al ver que las cosas no seguían igual cuando regresaron a su tierra. Después retomaron la relación, pero no fue la mejor idea y no acabaron de la mejor manera.

En el caso de Jesús y Marina, esta se olvidó de su novio desde el primer día y desató la pasión con Isaac. Al salir de allí comenzó una relación con este, que finalmente acabó poniéndole los cuernos con su amiga Lucía. Más tarde, en La última tentación, ella confesó que se estaba dando otra oportunidad con el sevillano.

Hugo y Lara sufrieron mucho en su experiencia, sobre todo ella. Aun así, se declararon el amor en la última hoguera y se marcharon juntos, tal y como están actualmente, incluso con planes de boda. No les fue igual a Diego y Lola, por un lado, y Lucía y Manuel por otro, que cortaron en el programa.

'La isla de las tentaciones 4'

La actitud de Alejandro en la isla no le gustó nada a Tania, que puso en duda su relación. A pesar de ello, decidieron salir juntos de allí. Después pasaron por muchos baches, pero en la actualidad siguen juntos. Igual les sucedió a Zoe y Josué, que optaron por continuar como pareja en la hoguera final y en el reencuentro confesaron que lo habían dejado. Sin embargo, ahora disfrutan de su nueva oportunidad.

Darío no soportó más las mentiras de Sandra Férriz, que también se besó con Rubo. Hubo más infidelidades por parte de ella, pero él decidió perdonarle y a día de hoy siguen juntos. Por el contrario, Rosario y Álvaro rompieron su relación en la hoguera final, al igual que Nico y Gal·a.

'La isla de las tentaciones 5'

En la última edición, Javi y Claudia optaron por irse juntos del programa, a pesar de que ella le fue infiel con Álvaro tras ver que su actitud no cambiaba. Fuera, la joven descubrió las mentiras de su chico, lo que pusieron, hasta ahora, punto y final a su relación.

Andreu y Paola es la única pareja que decidió seguir adelante y así continúa. Las dudas que acecharon a la relación no pudieron con su amor y han dado un paso más: irse a vivir juntos.

Sara y Manu, que abandonaron juntos antes de tiempo, no vivieron el mismo amor en su regreso a España, por lo que decidieron poner fin a su historia. Y esa decisión también la tomaron Samuel y Tania; Cristian y Ana y Mario y Laura, pero en las hogueras finales.