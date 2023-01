Carmen Morales se separa de Luis Guerra tras 11 años de matrimonio: "Ha sido muy difícil"

Carmen Morales ha confirmado su separación de Luis Guerra tras 11 años de matrimonio. Después de varios meses de rumores, la hija mayor de Rocío Dúrcal confirmó la ruptura en Plan de tarde, el nuevo programa de Toñi Moreno en TVE.

La actriz visitó el plató junto a su hermana, Shaila, y juntas conmemoraron una fecha muy especial para su familia: este domingo se cumplían 53 años de la boda de Rocío Dúrcal y Junior.

En la charla, Carmen reconoció que su relación está totalmente rota. "Me costó mucho tomar la decisión de separarme, ha sido muy difícil después de 11 años", confirmó.

Sobre las causas, aseguró: "Nos queremos mucho, estoy bien, no ha pasado nada entre nosotros, simplemente el desgaste. No estamos enfadados y no dejamos de ser una familia. Ha sido muy difícil".

Entonces, recibió el apoyo de su hermana: "Me tiene a mí", le dijo Shaila para arroparla en este complicado momento.

Además, Carmen anunció su regreso a la vida pública y a su carrera profesional. "Me he dedicado a mi vida personal, a mi hijo le he disfrutado muchísimo, cosa que me prometí y lo pude conseguir. Vuelvo a coger mi carrera con mucha energía y con esa madurez que necesitaba", relató.