Ana Obregón carga contra Piqué y Clara Chía en defensa de Shakira: "¿La novia no podía respetar a los hijos esperando un poquito?"

La colaboración de Shakira con Bizarrap ha causado un auténtico terremoto por el mensaje directo de la colombiana a su ex, Gerard Piqué. También mucha controversia escenificada en la división de opiniones por los ataques de la artista hacia el exdeportista en un escenario en el que también están los hijos de la ya expareja.

En un lado y en otro se sitúan anónimos en las redes sociales, pero también caras conocidas. En el que defiende a la cantante se encuadra sin miramientos Ana Obregón, que acaba de lanzar un alegato a favor de Shakira y, de paso, ha cargado duramente contra Piqué y su nueva pareja, Clara Chía.

"No somos el Tribunal Constitucional para juzgar a nadie, pero no soporto la falsa hipocresía y el machismo de juzgar a la madre diciendo que no pensó en sus hijos", escribe la actriz y presentadora en Instagram.

"¿Y el padre? ¿Pensó en sus hijos al exhibirse públicamente besando a su novia cuando aún no estaban separados?", asegura, en alusión a la situación sentimental del exdeportista.

Entonces, lanza también un reproche a Clara Chía, pareja de Piqué: "¿Y la novia? ¿No podía respetar a los hijos esperando un poquito?".

Tras esto, nuevamente se dirige a Shakira, esta vez para felicitarla por el éxito del single, aunque, también aquí, lanza un dardo a Piqué: "Enhorabuena, Shakira. Por todo, por tu talento, por el temazo. Ya llorará él y sin facturar".