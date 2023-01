La nueva imagen de Charo Reina tras perder 35 kilos: "Me llegué a poner en 130 kilos"

Charo Reina fue una de las invitadas de Sábado Deluxe. En el espacio de Telecinco, presentado este sábado por María Patiño, la cantante explicó todo el proceso que ha vivido hasta perder 35 kilos.

En su relato, Charo, que se mostró muy feliz con su nuevo aspecto físico, aseguró que llegó a pesar 130 kilos, algo nocivo para su salud. "Todo esto viene provocado por una serie de cosas que me pasan cuando muere mi madre. Cuando enferma, me coge haciendo una comedia musical e iba ida y vuelta a Sevilla para estar con mi madre. Cuando la ingresan, tenía enfrente el supermercado con el mejor chocolate y me llegué a poner en 130 kilos", desveló, acerca de las causas de su aumento de peso.

Además, desveló que en aquella época sufrió agorafobia y depresión. "Me daba miedo salir a la calle, incluso asomarme a la ventana. Un día, cuando fui al supermercado, al llegar a la puerta me puse a llorar porque me daba pánico. Lo detecté rápidamente y me puse en manos de profesionales. Esto es algo que no se quita en dos días, sigo en ello y estoy mejor. De hecho, este año he hecho varias películas y cortos", contó sobre su pasado y su futuro más inmediato.

Fue entonces cuando decidió ponerse en manos de profesionales. "Me puse a dieta por una cuestión de salud, me estaban asfixiando tanto física como mentalmente. Me miraba al espejo y un día dije: 'esto lo tengo que remediar'. Así que llamé a Jorge Javier Vázquez y le dije: 'ya no puedo seguir así'". Y, de esta forma, el presentado le puso en contacto de los expertos.

Charo Reina en 'Sábado Deluxe'. MEDIASET

Según relató la cantante, no fue una bajada de peso drástica. "Hago ejercicio, camino todos los días a las 7 de la mañana y me estoy cuidando. He ido perdiendo kilos hasta que ya dije: 'hasta aquí'. Pero luego me puse a ello de nuevo y este último año, desde febrero del año pasado a ahora, he perdido 22 kilos más. Pesaba 130 y ahora peso 95", relató.