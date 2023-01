El príncipe Harry avisa de que descartó suficiente material como para escribir otro libro

El libro autobiográfico del príncipe Harry de Inglaterra es ya un fenómeno literario. Sus ventas baten récords gracias al ansia del público por conocer los pormenores de su vida y su relación con la familia real inglesa.

Pero si el libro ha levantado ampollas, aún ha podido ser más grave, ya que el hijo menor del rey Carlos III ha confesado que tenía material suficiente como para escribir otro libro igual.

El duque de Sussex dijo al The Telegraph: "Podrían haber sido dos libros. Y lo difícil fue descartar cosas". El libro, titulado Spare (En la sombra, en su edición en español), cuenta con 400 páginas.

"Hay algunas cosas que han sucedido, especialmente entre mi hermano y yo, y hasta cierto punto entre mi padre y yo, que simplemente no quiero que el mundo sepa. Porque no creo que me perdonaran nunca", dice.

Harry admitió que realizó hasta 50 llamadas de Zoom con su escritor fantasma y, en ocasiones, tuvo problemas para decidir qué detalles incluir y cuáles dejar fuera de sus memorias.

Spare, que se publicó a nivel mundial el martes, ha batido récords con 400.000 copias vendidas en formato de tapa dura, libro electrónico y audio, dijo su editor. "Hasta donde sabemos, los únicos libros que han vendido más en su primer día son los protagonizados por el otro Harry (Potter)", dijo.