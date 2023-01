Nick Carter, de los Backstreet Boys, homenajea a su hermano Aaron Carter con su nuevo tema: "Esperaba que fueras feliz en este mundo"

Nick Carter no deja de pensar en su hermano. Por ello ha decidido hacerle un homenaje en su nueva canción. El miembro de los Backstreet Boys ha publicado en sus redes sociales el tema Hurts to Love You, donde habla de su Aaron Carter, quien falleció en noviembre.

La canción narra los deseos del cantante por que su hermano pudiera vencer a sus demonios y hacer una vida normal: "Siempre esperé que tu mañana fuera mejor que los días anteriores. Esperaba que encontraras el camino a seguir hacia un lugar en el que fueras feliz en este mundo", son algunos de los versos de la letra.

Nick asegura que todavía le "duele amar" a Aaron aunque él ya no está: "Te extraño con todo mi corazón, sabes que siempre lo haré. Siempre oré por la paz que mi alma podía sentir. Es difícil dejar ir la ira".

Además de la canción, el intérprete ha subido un adelanto del videoclip en donde se ven diferentes escenas de su infancia. Junto al vídeo, Nick ha escrito: "Todos tenemos a alguien en nuestras vidas que no importa lo que haga y por mucho que duela, todavía lo amas".