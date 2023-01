Cristian Sescun responde a las acusaciones de Begoña Gutiérrez contra su madre, Maite Galdeano: "No sabe más que decir tonterías"

Cristian Suescun está más que dispuesto a defender a los suyos, independientemente de si es en el plató de televisión o en redes sociales. La familia está más unida que nunca y así lo demuestra el Instagram del cuñado de Kiko Jiménez.

Todo ha surgido a raíz de los comentarios de Begoña Gutiérrez, quien criticaba a Maite Galdeano tras sus acciones en Pesadilla en el Paraíso: "Lo que me pasa con Maite es que ella es una persona excesivamente dominante".

Begoña llegó a tachar a Maite de "desgraciada". La que fuera amiga de Isabel Pantoja ha asegurado que la navarra es exactamente igual que el resto de los concursantes de la granja y por eso no debería tener la “sangre excesivamente fría”: "Lo tienen todo premeditado y saben cómo hacer para que el resto de concursantes les tengamos miedo".

Cristian Suescun responde a Begoña. suescungaldeano / INSTAGRAM

Ante las fuertes declaraciones, Cristian Suescun ha defendido a su madre atacando a Begoña: "No sabe más que decir mentiras, qué mal me cae". Pero no solo a su progenitora, también ha apoyado públicamente a su cuñado para, como él mismo ha asegurado, "echar a esa señora".