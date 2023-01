El baile, los gestos, los números...: una tuitera señala las referencias escondidas que ha encontrado en el tema de Shakira y Bizarrap

Tras el lanzamiento de la colaboración de Shakira y Bizarrap, ha quedado más que claro que es un mensaje directo hacia su relación con Gerard Piqué. Las redes sociales se han llenado de internautas que han comentado y creado memes al respecto de la letra de esta canción.

Una de las reacciones que más interacciones ha generado es la de una usuaria llamada Melany Mora. La comunicadora -tal y como se describe en su perfil- ha escrito un hilo en Twitter, precisamente, analizando el tema en profundidad.

En su estudio de la canción, además de repasar las referencias evidentes, como, por ejemplo, la de citar el nombre de la actual novia del futbolista encriptado en la palabra 'claramente', ha encontrado otras que están algo más ocultas.

Empezando por la frase "Yo valgo por dos de 22", la joven explica que este número "simbolizaba la fecha de nacimiento de ambos: el dos de febrero de 1987 y el dos de febrero 1977". Asimismo, y como varios han comentado ya, cuando el exjugador del FC Barcelona comenzó a salir con Clara Chía, esta tenía 22 años.

En la parte de "me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", Mora expresa que la cantante "se refiere a los 14 millones de euros que le debe a Hacienda, así como la casa que le construyó Piqué a sus padres a la par de la suya".

"El número favorito y el dorsal de la camiseta de Gerard Piqué es el tres y la canción dura exactamente 3:33 minutos. Además, cuando hace la referencia de 'Yo valgo por dos de 22' lo hace justo en el minuto 2:22", prosigue la joven con esta referencia que podría parecer una simple casualidad.

Hay unos segundos en el videoclip en los que Shakira aparece silueteada a papel y lápiz. Melany apunta a que esto podría "tomarse como referencia al emblemático video de A-Ha Take on Me, en el que el personaje principal se encuentra en una persecución".

Pero en el tuit que le sigue continua con el significado de esta reflexión: "Posiblemente, haga referencia directa al video de Te aviso, te anuncio (tango) en el que Shakira, al enterarse de que su pareja le estaba siendo infiel, se transforma en una caricatura vengativa y arremete contra ambos".

Jugando con otras canciones, Mora apunta que el productor argentino ha agregado un ritmo parecido al de Me enamore, canción que, precisamente, la colombiana le dedicó al futbolista cuando comenzaron su relación.

"Así como Shakira agregó el robot de Te felicito en las miniaturas de vídeos de canciones que iban dedicadas a Piqué después de sacar la canción, no dudó en hacer los pasos robóticos como los de la coreografía de este tema en el video de la sesión", apunta, en alusión al primer tema en el que hizo referencias tras su separación.

"Además de que el robot puede simbolizar la falta de humanidad y sentimientos de su ex pareja. También hay que recordar que Piqué es muy fan de Daft Punk (un dúo de robots), una de las bandas a las que se hace referencia en sesión", prosigue en su análisis.

Haciendo referencia a cuando se conocieron, en la estrofa "tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", la joven escribe: "Shakira y Piqué se conocieron en el Mundial Sudáfrica 2010, donde él quedó campeón, además de ganar 28 títulos a lo largo de la relación. Terminaron mientras el padre de Shakira estaba muy grave de salud".

"Y no es la primera vez que le hace un desplante cuando más lo necesitaba. En 2017 casi terminan debido a que ella estuvo deprimida porque se le fue la voz, no se levantaba de su cama y él le dijo que 'no quería un futuro con una mujer amargada'", es otro de los datos que ofrece.

Este estudio y análisis de la letra de la canción, que cuenta ya con 6,5 millones de visualizaciones y más de 173.000 'me gusta', ha sido aplaudido y aclamado por parte de la comunidad de usuarios de la plataforma, quienes lo han declarado como el "hilo del año".