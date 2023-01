Sostenibilidad y eficiencia energética son dos de las claves que se buscan para decorar un hogar en 2023

Son muchas las tendencias de decoración de un hogar para este 2023 y ecommerce como Leroy Merlin están al tanto y comparten todas. Por ejemplo, este año predominan los tonos tierra y los colores vivos en la decoración o pintura de nuestra casa. Y, por otro lado, los materiales naturales como los muebles de madera son los protagonistas en la decoración de nuevas estancias de nuestro hogar. Pero, no son las únicas premisas que Leroy Merlin busca en una decoración, señala también que la cerámica en las paredes se ha convertido en "un plus de textura". Y es que, la preocupación que señalábamos antes por apostar por materiales naturales también está presente en las paredes. Por eso, los revestimientos cerámicos no solo aportan confort y funcionalidad, también contribuyen a mejorar la estética y a ganar en profundidad.

Pero, sin duda, lo que más nos preocupa este año a la hora de decorar es la sostenibilidad. La eficiencia, como destaca en su página Leroy Merlin, es una de las cosas en las que más se fija la gente esta temporada. Por eso, quieren ayudar a que ahorres en la factura de la luz, del gas o del agua con productos y decoración de bajo consumo y ecológicos. En esta línea, una de las apuestas sostenibles de esta temporada es la cocina Viena, un modelo de cocina fabricado cien por cien con materiales reciclados. En definitiva, una cocina sostenible, funcional y bonita. Pero, no necesitas cambiarte de cocina para ser eficiente y estar a la moda en casa, desde 20deCompras hemos señalado una lista de artículos de bajo consumo que pueden ayudarte este invierno en tu hogar.

El primer paso para convertir una casa en algo más ecológica, saludable y sostenible con la decoración es empezar por los techos y paredes. Puedes usar pinturas vegetales biodegradables y contribuirás a preservar el medioambiente. Y es que, al contrario que las pinturas convencionales, las vegetales no utilizan ingredientes derivados del petróleo o productos sintéticos.

Pintura de interiores. Leroy Merlin

Lo segundo que te recomendamos es que no pases frío en casa este invierno si la calefacción se dispara con este radiador eléctrico de bajo consumo que ocupa poco y no daña la estética de ninguna estancia de tu casa.

Se puede programar a distancia. Leroy Merlin

Por último, para ahorrar agua los grifos con maneta de doble posición también te ayudan a consumir ahorrando. Al tener un tope de apertura a mitad de su giro impiden que salga un 50% del agua.

Con grifo extraíble. Leroy Merlin

