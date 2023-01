Ya es oficial. Shakira y Bizarrap han sacado la BZRP Music Sessions #53, su tema juntos que se venía rumoreando desde hacía meses. Y, tras apenas unas horas de su lanzamiento, las reacciones no se han hecho esperar, incluidas las de muchos famosos.

La canción sigue la estela de Te felicito y Monotonía, temas que estrenó durante su ruptura y que parecen contener bastantes indirectas a su exmarido, Gerard Piqué, y a su nueva novia, Clara Chía. Sin embargo, este lanzamiento va bastante más allá.

"Te deseo que te vaya bien con mi reemplazo. Cambiaste un Rolex por un Casio"; "Yo valgo por dos de 22"; "Tiene nombre de persona buena. Clara... mente no es como suena"; "Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro también"; "Yo solo hago música, perdona que te sal... Pique"; "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú" son algunos de los versos de la sesión, que incluye referencias a la prensa, a su marcha de la casa familiar, a su suegra e incluso a su proceso legal con Hacienda.

La letra parece no dejar atisbo de duda, aunque no menciona su nombre ni el de la actual pareja del exfutbolista -aparte del juego de palabras de "Clara... mente"-. Y parece tan evidente que muchos son los que no hablan de indirectas en la canción, sino de 'directas'.

De hecho, Ibai Llanos, amigo y socio del catalán, bromeó con ello. "La madre que me trajo a este mundo", reaccionó. "¿Creéis que lo de Shakira va por Piqué?". Después, se rio de sí mismo y de lo equivocado que estaba con su predicción de la letra: "Va a ser rollo indirecta, ¿verdad? Ahora, que le va a decir algo a Piqué es muy probable".

Aitana también dio su opinión, empezando por un mensaje en el que escribió el nombre de Shakira entre corazones. "En TikTok me salen vídeos de 'analizamos las indirectas'... ¿Qué indirectas?", tuiteó después, en clara referencia a que, más que indirectas son 'directas'.

"Hostia", fue lo que comentó Lola Índigo. "Descifrando el sentido oculto de la BZRP Music Sessions #53", bromeó después en respuesta a Aitana. También escribió en ese hilo el actor Brays Efe, que habló de la parte de "Clara... mente": "Creo que se refiere a con claridad y no a la nueva novia de Piqué".

Laura Escanes también reaccionó con un verso muy significativo del tema: "Las mujeres ya no lloran". "¿Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué? No sé, creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro, prefiero no arriesgarme", ironizó AuronPlay repitiendo la palabra "Claro" varias veces.

Además, el post de Shakira, que ya acumula más de 5 millones de likes en apenas 7 horas, se ha llenado de comentarios de compañeros de la música alabando su tema, como Villano Antillano, Snow tha Product, DJ Tiesto, el rapero Klan, el productor Luny Tunes, India Martínez, Xuso Jones o Nicolás Tagliafico, jugador del Argentina.