Quevedo anuncia que lanzará su primer disco, 'Donde quiero estar', el viernes 20 de enero: "Casi no me da tiempo a seguir soñando"

"Casi no me da tiempo a seguir soñando". Con estas palabras ha anunciado Quevedo el lanzamiento de su primer disco, Donde quiero estar, que estará disponible en todas las plataformas a partir del 20 de enero.

El músico canario, de 20 años, es uno de los artistas del momento. Eso sí, tras el éxito de Quédate, tema que fue considerado la canción del verano pasado, apuesta por seguir siendo él mismo: defensor de sus raíces, es un enamorado de su tierra, el lugar donde quiere seguir creciendo. Así lo refleja en su álbum.

"Ya no queda nada para que puedan escuchar mi primer álbum y estoy muy feliz de que sea así. Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera. Es complicado saber dónde estar cuando todo va tan rápido y no te da tiempo a parar y planteártelo", avanza el artista en sus redes sociales.

"Algo que tengo claro es que quiero estar en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. Es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada", explica el cantante de Gran Canaria. Su disco es un homenaje a su hogar, pero también al público que sigue su recorrido desde que saltara a la fama.

El álbum, conformado por 16 canciones, es "un regalo de Quevedo para Pedro". "Por ello, espero que puedan disfrutar y entiendan este disco como yo lo he hecho en el proceso. Y espero que sean capaces también de saber dónde quieren estar en la vida", zanja Quevedo, quien colabora en este debut con artistas de la talla de Omar Montes y JC Reyes -incluyendo, además, un discurso de Cruz Cafuné, otro de los artistas canarios que brillan en el terreno de la música urbana-.