Críticas a Carla Bruni por comparar a Meghan Markle con Yoko Ono

Los más de 750.000 seguidores de Carla Bruni en Instagram se han quedado algo estupefactos cuando la modelo y cantante de 55 años ha subido un extraño post y se ha metido ella sola en un berenjenal tremendo por opinar, de una forma polémica, de un tema estrella estos días: la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry. Porque para la ex primera dama francesa, la duquesa de Sussex no ha sido sino la causante de la separación del príncipe de la familia real británica.

Para exponer esa idea, a Bruni no se le ha ocurrido otra forma de argumentarlo que publicar una imagen del matrimonio en el que ha eliminado la cabeza de la exactriz y la ha reemplazado por una de Yoko Ono, artista y pareja de John Lennon, a la que históricamente se ha acusado de ser la causante de la separación de los Beatles.

De hecho, para refrendar su idea, Carla Bruni ha escrito como pie de foto una versión un tanto libérrima de uno de los temas más conocidos de la banda de Liverpool, All you need is love. Con dicha ironía, la autora del éxito Quelqu'un m'a dit ha dado a entender que el Sussexit fue obra de Meghan y, para más inri, ha etiquetado la cuenta oficial de la casa real británica en el post.

La publicación, ya borrada, ha sido objeto de debate en redes, donde ha sido tildada de "racista" y "misógina" por comparar a dos mujeres racializadas y dar a entender una supusta influencia maliciosa en sus respectivos maridos, incapaces de tomar decisiones adultas por sí mismos.

"No. Esto no hace gracia. ¿Por qué publicas algo tan insensible? En serio, ¿por qué toleras el racismo y apoyas esta retórica del odio? Meghan ha sido objeto de múltiples amenazas de muerte en los últimos años, Yoko fue amenazada hace muchos años y luego John fue asesinado… Esta publicación dice más sobre ti y es decepcionante", ha argumentado un seguidor.

"Carla Bruni, una mujer blanca, sigue culpando a las WOC [Women Of Color, mujeres racializadas] por las decisiones que toman sus parejas blancas", ha dicho otro. "Esto es irrespetuoso y racista", han añadido.

Por último, un follower ha resumido: "Cuando se les da la oportunidad de decir estupideces, la mayoría de las mujeres blancas la aprovechan. De la misma manera que Yoko no tuvo nada que ver con la separación de los Beatles -joder, todos los grupos se disuelven en algún momento-, Meg no tuvo nada que ver con la decisión de Harry".