El Govern afirma que se está al final de la negociación con el PSC y solo quedan "flecos"

Esta mañana se ha celebrado un nuevo Cosell Executiu y los presupuestos no han entrado para que sean aprobados y entregados al Parlament para su tramitación. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell, ha asegurado que “quedan flecos” que se están negociando. Plaja no ha querido acotar un límite temporal y se ha limitado a señalar que “se tendrá que ver cuánto dura la negociación” de estos “flecos”.

Entre esos flecos, sigue estando la cuestión de dar luz verde a proyectos con la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, la B-40 o cuarto cinturón, o la aprobación del complejo de ocio de Hard Rock en Tarragona. Aunque las posturas oficiales no parece que se hayan movido ya que ambas partes consideran estos tres puntos líneas rojas, Patrícia Plaja ha sentenciado que “no hay un escenario que nos indique que no puede haber un acuerdo”.

La portavoz ha querido remarcar que el acuerdo puede llegar en cualquier momento porque “hay entendimiento”, pero también ha querido constatar la realidad de que el acuerdo “no está firmado”, cuando la semana pasada, tras el Consell Executiu del 3 de enero se dijo que el anuncio del apoyo del PSC a las Cuentas era “inminente”. En la de hoy, Plaja ha vuelto a insistir en que “estamos muy al final de la negociación”

En el ambiente de la rueda de prensa ha sobrevolado la posibilidad de una mayor implicación personal del President de la Generalitat, Pere Aragonès, en las negociaciones, ya que desde la semana pasada se achaca la falta de acuerdo a una cuestión de voluntad política. Patrícia Plaja ha afirmado que no tiene constancia de que el presidente Aragonès tenga agendada alguna reunión con presencia “física” para tratar de cerrar el acuerdo, y ha recalcado que la implicación del máximo responsable de la Generalitat es total, ya que en las negociaciones participan la consellera de Presidècia, Laura Vilagrà, y la consellera de Economía, Natàlia Mas.

La portavoz de Govern también ha sido preguntada sobre si el apoyo mostrado por Esquerra Republicana a las movilizaciones independentistas durante la cumbre hispano-francesa, con la presencia en Barcelona del presidente Pedro Sánchez, ha podido molestar al PSC, Patrícia Plaja ha asegurado que la cumbre y los Presupuestos son dos carpetas “absolutamente separadas” que no se han de mezclar. La portavoz ha concluido que el Govern no cree “que tenga ninguna influencia en el apoyo del PSC a los Presupuestos”.

Reunión con junts

Una vez confirmada que la situación con el PSC sigue igual, ha empezado a adquirir protagonismo la reunión que el Govern mantendrá esta tarde con Junts Per Catalunya. No se reunían con esta formación desde el pasado 22 de diciembre, y según Plaja, no se había fijado una fecha con anterioridad porque “no se ha podido hacer antes”. Sin embargo, la portavoz ha remarcado que “hoy es un día importante de negociación”, aunque a preguntas de los periodistas, ha matizado que “todos son importantes”.

Junts Per Catalunya se queja desde la semana pasada de la posible congelación de la política exterior de la Generalitat y no abrir más delegaciones en el exterior a petición del PSC. Sobre este asunto, el Govern considera que lo importante es consolidar las delegaciones que ya están abiertas o aprobadas. En este sentido, Plaja ha remarcado que hay tres delegaciones que están aprobadas, pero que “tienen el decreto y nada más”, que no tienen delegado, ni forma jurídica, que no disponen de cuenta bancaria ni de personal, y que el Govern cree que es importante terminar estos procesos de creación de delegaciones.