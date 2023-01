Jaime de Marichalar se deja ver paseando con una misteriosa mujer con la que comparte risas y derrocha complicidad

Jaime de Marichalar está disfrutando de una de las etapas más relajadas de su vida. Alejado del foco mediático, el padre de Froilán y Victoria Federica está al cien por cien enfocado en sus compromisos profesionales.

En cuanto a su vida personal, parece que le ha dado una nueva oportunidad al amor. Y es que, hasta ahora, el que fuera marido de la infanta Elena no había dejado constancia de tener pareja desde que se separó en 2007.

Han sido unas fotografías publicadas por Europa Press las cuales le han delatado. El aristócrata se ha dejado ver felizmente paseando por las céntricas calles de Madrid con una misteriosa mujer rubia de la que se desconoce su paradero.

Risas y complicidad son lo que transmiten en estas imágenes. Incluso se les puede ver sufriendo un pequeño accidente, pues su amiga es fotografiada en el suelo tras tropezarse con el bastón del que se sirve para caminar.

Por suerte, todo quedó en un pequeño susto que terminó en carcajadas. Así pues se ve como el que fuera duque de Lugo le ofrece su ayuda para levantarse del suelo y seguir con su camino.

En las últimas fotografías, se les ve a ambos meterse en el coche de ella, con el que se dirigen hacia el domicilio de Jaime de Marichalar para pasar la noche juntos.

Por el momento, no hay nada confirmado y habrá que esperar a que alguno de los dos de el paso para hablar de este encuentro en el que han sido pillados in fraganti. Aun así, no cabe duda de que entre ellos hay una bonita amistad y cierta química.