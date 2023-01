Un mes sin rastro de Ángel, de 11 años: dos primos desaparecidos, uno muerto, muchos interrogantes y una familia descontenta

Se cumple un mes desde la última vez que fueron vistos con vida Ángel y Fernando, los dos primos de 11 y 17 años que desaparecieron en Madrid el pasado 10 de diciembre. Por el momento, se ha hallado el cadáver del mayor en un vertedero de Toledo, pero el pequeño continúa en paradero desconocido.

10 de diciembre: desaparecen los menores

Los dos primos desaparecieron el pasado 10 de diciembre sobre las 16.00 horas en un supermercado de la zona de Carabanchel, el Hiper Usera de la calle General Ricardos. Los chicos habían salido a comprar unos bocadillos con el padre de uno de ellos.

Mientras los menores entraron al establecimiento, el hombre se desvió un momento para acudir a una lavandería muy próxima, a unos 50 metros. Cuando volvió a buscarlos, no los encontró, y comenzaron las pesquisas.

¿Principales hipótesis?

Los investigadores, desde un primer momento, han manejado como principal hipótesis una desaparición voluntaria de los primos. Sin embargo, la familia lo descartó en múltiples ocasiones. Según afirmaban, eran niños que no tenían problemas con nadie y a los que el vecindario conocía. De hecho, convocaron varias concentraciones pidiendo el regreso de Ángel y Fernando.

Por otro lado, según fuentes policiales, los menores podrían haber sido retenidos por unas personas que habrían chantajeado a su familia para conseguir un rescate por una deuda relacionada con las drogas.

¿Cómo acabaron en Toledo?

La búsqueda de los menores comenzó el mismo día de la desaparición, después de que sus padres acudieran a la comisaría de Villa de Vallecas. Los agentes analizaron las cámaras del comercio donde se les perdió la pista y del metro. Además, buscaron a los chicos en los distritos de Vallecas, Carabanchel y Usera.

Según las primeras investigaciones, los dos primos salieron por la puerta trasera del supermercado y cogieron el Metro de Madrid en la zona de Carabanchel, concretamente en la estación de Marqués de Vadillo. Los chicos acabaron en la estación de autobuses de Toledo. Varias imágenes de cámaras de seguridad confirman su presencia en la ciudad manchega.

Los jóvenes, tras llegar a la estación, intentaron alojarse en un hotel próximo y también fueron vistos en otros lugares de la ciudad, como el parque comercial 'Luz de Tajo' durante los días 10 y 11 de diciembre.

El padre de Fernando, Nicanor, reveló que su hijo había salido con una chica de Toledo. "Él tenía allí una novia y yo pensé que podrían haber ido por allí. La novia estaba allí, pero los chicos no. Me han dicho que la novia no sabe nada de él", ha dicho. Fernando ya estaba casado y esperaba un bebé.

15 de diciembre: encuentran un cadáver en Toledo

Los operarios del Ecoparque de Toledo, un centro que recoge los residuos de 196 localidades de la provincia, hallaron el cadáver de un joven el pasado 15 de diciembre. El cuerpo presentaba un gran deterioro y había llegado a las instalaciones en un camión cargado desde un contenedor.

En ese momento, comenzaron las investigaciones para determinar la identidad del sujeto y las causas de la muerte.

21 de diciembre: confirman que el cuerpo es de Fernando

La autopsia confirma que el cuerpo encontrado en el vertedero de Toledo pertenece al primo más mayor, el joven de 17 años. Han podido identificarlo gracias a un tatuaje que tenía en el brazo derecho.

Los resultados preliminares apuntaron que el cuerpo de Fernando se encontraba completo y sin aparentes signos de violencia. Aun así, por el estado del cadáver, fue necesaria una prueba de ADN para confirmar su identidad.

No se trataría de una muerte violenta, ya que las lesiones que tiene el cuerpo no son compatibles con esa posibilidad, sino que podrían haber sido producidas por las máquinas de basura.

Los investigadores creen que el joven no falleció el día de la desaparición, sino posteriormente. La autopsia apunta a que la causa de su fallecimiento fue la asfixia. Para aclararlo, los forenses han tomado muestras complementarias que se enviarán al Instituto Nacional de Toxicología para llegar a un diagnóstico definitivo. Se calcula que los resultados podrían conocerse en un plazo de entre tres y cuatro meses.

¿Qué hipótesis se barajan?

La policía trabaja con la hipótesis de una muerte accidental tras una desaparición voluntaria. Los agentes creen que Fernando se resguardó del frío metiéndose dentro de un contenedor junto a su primo y podrían haber muerto aplastados o asfixiados al caer en el camión de la basura.

Un lío amoroso podría haber sido el móvil por el que Fernando y Ángel hubiesen terminado en Toledo, según explicó la familia de los menores. El primo de 17 años estaba obsesionado con una chica que vivía en esa ciudad, con la que había tenido una relación, pero que se había terminado hace tres meses cuando la joven, de 17 años, inició un romance con otro chico.

La hipótesis de una muerte accidental no acaba de convencer a los familiares de los dos primos. Aseguran que una o varias personas han acabado con la vida del menor.

¿Dónde está Ángel?

Los esfuerzos de los investigadores se centran en averiguar el paradero de Ángel, el menor de los primos. Tiene 11 años y mide 1,55 de estatura, complexión delgada y mechas en el pelo.

Fuentes policiales señalan que los dos chicos nunca se separaban. De hecho, los los investigadores buscan en el vertedero Ecoparque rastros de Ángel. Todas las investigaciones están abiertas y se ha decretado secreto de sumario.

27 de diciembre: se busca a Ángel en el vertedero

Agentes de la Policía Nacional inician la búsqueda del menor en el mismo vertedero donde encontraron a su primo días antes. Ángel, de 11 años, podría haber corrido la misma suerte que el Fernando, de 17.

Para realizar las labores de búsqueda, los efectivos portan equipos de protección contra los gases nocivos que se pueden emitir al remover la basura, y además se precisa maquinaria pesada para vaciar la fosa donde se descargan los residuos.

2 de enero: se reanuda la búsqueda del pequeño

Los efectivos de la Policía Nacional reanudan la sexta jornada en el Ecoparque de Toledo para intentar localizar al menor desaparecido. Los trabajos comenzaron sobre las 08.30 horas y por ahora sin ningún resultado positivo.

En las tareas de rastreo participan efectivos de la Policía Judicial, guías caninos, el Grupo Operativo de Intervención Técnica (GOIT) y la Policía Científica con dos retroexcavadora.

9 de enero: continúa la búsqueda de Ángel

El dispositivo de búsqueda de Ángel en el Ecoparque de Toledo prosigue desde este 9 de enero, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

Las labores se centran en el mismo vertedero porque la principal hipótesis es que Fernando y Ángel estuvieran juntos, aunque no se descartan otras líneas de investigación y se sigue trabajando en ello.

¿Cuál es la reacción de la familia?

Desde el principio de la búsqueda, los familiares de los chicos se han quejado del papel de la Policía en la investigación. Antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de Fernando, los padres y amigos de ellos ya habían hecho declaraciones a los medios en las que revelaban que nadie les informaba de los avances.

"No nos dan información de ningún tipo. No nos ayudan, no nos hablan ni explican nada a los familiares. No están haciendo nada, lo estamos haciendo nosotros con las redes sociales, haciendo concentraciones, no nos ayuda nadie", declaró uno de los familiares a la televisión.

Tras el hallazgo del cuerpo, las quejas han seguido. Una amiga de la familia, Santana Salazar, aseguró que se habían enterado de la aparición del menor por los medios: "Nos hemos tenido que enterar por los medios de comunicación, que muchísimas gracias, pero es la única ventana que tenemos abierta al mundo porque aquí nadie está haciendo nada, sinceramente".

La familia no ha dejado de convocar protestas para que aparezcan los dos menores. La Sociedad Gitana Española convocó una manifestación en Vallecas este 9 de enero a las 17.00 horas para exigir una búsqueda "profunda y contundente" que utilice "todos los medios posibles" para encontrar a Ángel, el menor desaparecido en Madrid junto a su primo, Fernando, en el mes de diciembre, ha informado en un comunicado el colectivo.