Mercedes Milá no se corta al hablar de los jueces de 'MasterChef': "Unos hijos de..."

La visita de Mercedes Milá en el especial de MasterChef Navidad que La 1 ha emitido el pasado 5 de enero ha dejado un cúmulo de frases espontáneas por parte de la periodista, que no se ha cortado en decir lo que realmente pensaba sobre la actitud de los jueces en el programa a la hora de valorar los platos.

Milá, que ha acudido como invitada en esta edición especial del talent de cocina, ha observado la forma de cocinar de Mario Vaquerizo, Florentino Fernández, Boris Izaguirre y la Terremoto de Alcorcón, los concursantes que se enfrentaban en la prueba de eliminación donde tuvieron que replicar platos de Toño Pérez, así como platos típicos de la cocina india.

"Estoy un poco nerviosa", ha confesado a su llegada al plató. "Pero si estás en tu casa", ha comentado entonces el cocinero Pepe Rodríguez, a lo que Milá le espetó la primera respuesta directa: "Ya, ya, es lo que decís siempre".

Bienvenida por primera vez a las cocinas de #MasterChef la gran Mercedes Milá ❤❤❤ https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/0WTGrPePv0 — MasterChef (@MasterChef_es) January 5, 2023

El ataque de sinceridad llegó a la hora de que los jueces tuvieran que valorar los platos de cocina india preparados por los concursantes. La actitud de Pepe, Samantha y Jordi no gustó nada a Mercedes Milá: "Son malísimos", opinó abiertamente delante de ellos cuando comenzaron a hablar del plato de Florentino Fernández. "Si a mí me da la locura y me vengo aquí, ¿me vais a tratar así?", se preguntaba, a lo que Pepe le respondió con sorna: "Así de bien".

"Porque a la primera patada en la boca te doy yo otra en otro sitio", continuaba diciendo la expresentadora de Gran Hermano.

"No llevas bien las críticas, Mercedes", comentó entonces Pepe. "Yo lo que llevo fatal es el cachondeo de un juez, que me parece inmoral", ha respondido.

Las críticas del jurado con el plato de Florentino Fernández continuó, para disgusto de Milá, que no paraba de cuestionarles su forma de valorar. "¿Pero por qué decís que esto no es indio?", les preguntaba. "Mercedes, prepárate porque esta gentuza es así", comentaba, por su parte, Florentino Fernández, que calificaba a la periodista como la "number one" (número uno).

"No soy la 'number one', es que soy compasiva", expresaba entonces Mercedes Milá, a lo que Pepe agregó: "Nosotros también". "¿Vosotros? Vosotros lo que sois es unos hijos de p...", completó Milá, que fue interrumpida por todos los famosos allí presentes en el plató, que se pusieron a cantar un villancico para intentar tapar la palabrota de la presentadora.

"Navidad, un programa de niños, infantil...", justificó en ese momento Pepe. "Tenéis que poner el pitido ese ordinario", ha añadido Milá.