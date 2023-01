El regalo de Reyes de Rosalía: un adelanto de su nueva canción, 'Lie Like You Love Me'

Casi como si supiera que no hacían falta más que algo de tiempo en una de sus redes sociales para que se hiciera viral y, luego, poder eliminarlo. El vídeo ya no está en su cuenta de TikTok, donde tiene 28 millones y medio de followers, pero corre por las redes sociales como un regalo de Reyes Magos que Rosalía ha traído a sus seguidores: un adelanto de cómo sonará su próxima canción.

La cantante catalana de 30 años se encuentra todavía en Japón en la escapada romántica que ha compartido con su novio, el también artista Rauw Alejandro, y desde allí ha compartido un vídeo de apenas 20 segundos en la susodicha red social en el que se escucha lo que parece ser el estribillo de su nuevo tema.

Algunos usuarios de las redes, de hecho, ya se han apresurado a asegurar que este llevará por título Lie Like You Love Me ['Miente como si me quisieras', en su traducción al español], por ser la frase que más se repite en el extracto, o bien las siglas del mismo, LLYLM.

En el vídeo, se ve a la autora de éxitos como Malamente, Despechá, Saoko o Chicken Teriyaki y a su pareja, que está pedaleando para seguir avanzando, en una barca techada de color color rosa y forma de ave mientras navegan por una especie de lago, con Rosalía jugando a colgarse por la borda.

Este futuro single llega justo un par de semanas después del final de la gira MOTOMAMI y ya se ha convertido en viral en cuestión de minutos, sobre todo porque los seguidores de la cantante están convencidos de que no solo será otro éxito de la artista sino que lo estrenará en poco tiempo, ya que su idea sería interpretarlo en la ceremonia de los premios Grammy, el día 6 de febrero.

Además, y por una fotografía filtrada de la que no ha quedado clara su autenticidad, otros fans consideran que podría ser la esperada colaboración de Rosalía con Miley Cyrus en el recientemente anunciado nuevo álbum de esta última, Endless summer vacation.