El príncipe Harry revela que su hermano Guillermo lo atacó físicamente: "Me agarró por el cuello y me tiró al suelo"

No ha hecho falta esperar al 10 de enero, día en que sale a la venta en todo el mundo Spare [En la sombra, en español], las memorias del príncipe Harry, para descubrir qué episodios oscuros de la familia real británica cuenta. Según ha podido saber The Guardian, el duque de Sussex revela unos hechos muy importantes en su vida ocurridos en 2019: su hermano mayor, el príncipe Guillermo, le atacó físicamente.

Todo ocurrió mientras residían en Nottingham Cottage, su casa de Londres, y tiempo después de la boda entre Harry y Meghan Markle, según explica el hijo pequeño del rey Carlos III y Lady Di, cuando peor lo estaba pasando la pareja por la presión mediática.

Guillermo quería hablar de "toda esa vorágine", aunque según Harrry ya vino "baatante calentito" y no era racional. La discusión comenzó cuando el hermano mayor tildó a la exactriz de ser una mujer "difícil, grosera y brusca". Esas palabras, que según Harry eran "la misma cantinela que repetían los medios" sobre su esposa, le encendieron y se intensificó la confrontación.

Harry entonces le dijo que estaba actuando como un heredero, no como un hermano, y comenzaron a gritarse y a insultarse, y Guillermo dijo que solo queríaayudarle. "¿Hablas a esto ayudarme? No puedo hablar contigo cuando estás así, Willy", asegura Harry que fueron sus palabras antes de irse a la cocina y preparar dos vasos de agua.

Pero entonces. "Dejó el agua en la mesa, me llamó por otro nombre y vino hacía mí", rememora Harry, que no entiende por qué su hermano acutó así. "Me agarró por el cuello, me arañó mi collar y me tiró al suelo", escribe el príncipe, que detalla que cayó "sobre el cuenco de comida para el perro".

"Se rompió bajo mi espalda y me fui clavando los restos. Me quedé ahí por unos instantes, aturdido, y luego me levanté y le ordené que se fuese de mi casa", añade, aunque Harry puntualiza que su hermano la tomó con él como cuando peleaban de pequeños y le instó a devovlerle el golpe, a lo que se negó.

Por último, Harry agrega que Guillermo regresó poco después "con cara de arrepentimiento y disculpándose". Cuando ya se iba de nuevo, "se dio la vuelta y añadió: 'No es necesario que le cuentes nada a Meg de todo esto'". "'¿Te refieres a que me has pegado?'", preguntó Harry. "'Yo no te he pegado, Harold", respondió Guillermo, utilizando el apelativo que siempre usa con su hermano pequeño.

En las memorias añade que no llamó directamente a su esposa, sino a su terapeuta, pero que Meghan Markle luego le preguntó por los "rasguños y moratones" y que la exactriz no estaba "ni sorprendida ni enfadada, sino terriblemente triste".